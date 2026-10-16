新壽「臺北南港轉運站東站」正式啟用 公私協力完成東區門戶關鍵拼圖

由新光人壽投資興建營運的「臺北市南港轉運站BOT案」，15日於南港轉運站東站舉行啟用典禮，在臺北市政府、財政部國有財產署及各界貴賓的見證下，正式宣告這座結合交通轉運、商業辦公與智慧綠能的全新地標開始營運。

新光人壽總經理黃敏義表示，南港轉運站BOT案是以民間投資興建營運的方式參與公共建設 ，期能減輕政府的財務負擔，並透過民間的興建營運管理，提供高品質、高效率的服務，滿足大臺北都會區民眾往東部的國道客運旅次需求，將帶來產業串連、交通分流與商辦聚集等多重效益，為公部門、新光人壽以及社會大眾三方創造顯著的長期綜效。

啟用典禮現場冠蓋雲集，臺北市副市長李泰興、財政部國有財產署北區分署分署長趙子賢、新光人壽總經理黃敏義、交通局局長謝銘鴻、公共運輸處處長李昆振、元宏聯合建築師事務所建築師歐汪森、豐譽聯合工程董事長謝佶燁、日勝生集團林榮顯執行長、萬達通總經理龔明洲等各界貴賓均親臨現場，共同見證重要時刻。

近年臺北市政府積極推動「東區門戶計畫」，南港已成為國家生技、軟體及會展產業廊帶的核心。新光人壽看好南港無可限量的發展潛力，以具體行動參與南港轉運站BOT案公共建設。本案基地面積約1,479坪，建物為地上19 層、地下4層的轉運站及商辦大樓，其中地上1至2層為國道客運轉運站，3至19層為商辦用途。大樓透過地下連通道及地上3層空橋銜接臺鐵南港車站，讓旅客能在臺鐵、高鐵、捷運板南線與國道客運之間享有極高便利性的轉運服務，是「東區門戶計畫」極具戰略意義的關鍵交通樞紐。

為響應全球淨零碳排趨勢，新光人壽在南港轉運站BOT案的規劃與興建上，高度重視社會與環境責任。本案特別邀請元宏聯合建築師事務所進行規劃設計，致力融合生態、節能、減廢與健康等永續概念，並以取得「低碳建築鑽石級」、「綠建築標章黃金級」及「智慧建築銀級」為目標，展現台新新光金控守護這片土地的堅定承諾。

保險業的本質即是社會安定與長期投資的重要力量。新光人壽多年來秉持穩健踏實的腳步，將保戶的託付轉化為推動國家重大建設與實體經濟的養分。南港轉運站東站的啟用，將帶動區域經濟繁榮、創造多元就業機會，吸引更多優質企業與人才進駐南港。

展望未來，新光人壽將攜手優秀的營運夥伴，以最嚴謹的態度與創新的思維，將轉運站與大樓打造為永續經營的標竿，為台北東區注入源源不絕的繁榮活水，攜手各界迎向共好、共榮的璀璨未來。

新光人壽指出，該大樓3至19樓商辦空間已正式開放招租，歡迎人工智慧、生技、軟體、資通訊、金融等產業，以及有意設立企業總部或區域營業據點之企業進駐。該大樓具備五鐵匯集、電力雙饋線、企業總部規格、開放共享空間及智慧綠建築五大核心優勢，是企業打造最佳門面的首選。