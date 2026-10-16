新店榮工單元4審議通過 榮工地區轉型活化更進一步

新北市新店榮工單元4細部計畫於今天經新北市都市計畫委員會第189次會議審議通過，後續將啟動都市更新審議程序，逐步實踐榮工地區都市再造及土地轉型活化之願景。

新北市城鄉發展局表示，新店榮工廠地周邊地區受到都市結構改變及產業轉型影響，造成工業區土地閒置，考量周邊將設置捷運環狀線Y5站，故新北市政府將全區劃定6處更新單元，共約21.17公頃，藉由都市計畫變更及都市更新方式翻轉老舊都市空間，為本市增添一處TOD（大眾運輸導向發展）場域。目前6個單元中，榮工單元5已於施工階段，榮工單元2刻於都市更新審議階段，榮工單元4則於今天由新北市都市計畫委員會審議通過。

榮工單元4位於寶橋路與寶中路所夾街廓，西側及北側緊鄰新店裕隆城綠湖公園，南側隔有新店寶高智慧產業園區，面積約2.33公頃。本案延續公開展覽內容，規劃產業用地及住宅用地各約0.82公頃，落實住業均衡，以打造TOD複合都市發展型態，並降低開發後對周邊交通的衝擊。

同時本案也規劃約0.7公頃土地作為公園、廣場等公共設施，其中公園用地配合既有都市空間，緊鄰劃設於裕隆城旁的綠湖公園，以提升公園整體效益，為民眾提供更集中、廣闊的休憩空間，而本案也強化人行動線與開放空間之串聯，讓民眾能夠更舒適、便利地透過步行使用公共設施，以建構TOD人本都市環境之理念。

另外，基於榮工單元2將捐贈新店第二國民運動中心、公共化幼兒園及日間照顧中心等公益設施，本案評估地方所需後，預計捐贈91戶社會住宅，使整體榮工地區擁有多元完善的社會福利機能。

新店榮工單元4經新北市都市計畫委員會第189次會議審議通過，未來將續推動都市更新程序，相關都市計畫資訊可至新北市政府城鄉發展局網站「主題專區-都市計畫」查詢。

新北市新店榮工單元4細部計畫於今天經新北市都市計畫委員會審議通過，後續將啟動都市更新審議程序，逐步實踐榮工地區都市再造及土地轉型活化。圖／新北市城鄉局提供

新北市新店榮工單元4細部計畫於今天經新北市都市計畫委員會審議通過，後續將啟動都市更新審議程序，逐步實踐榮工地區都市再造及土地轉型活化。圖／新北市城鄉局提供