老舊家電耗能 新北經發局感謝企業捐助弱勢汰換

新北市經發局推動節能減碳與社會關懷，串聯企業投入公益，共募集109件總價逾175萬元節能家電，協助90個弱勢家庭及19家社福機構汰換老舊、高耗能設備，今天舉辦成果發表感謝響應公益的企業。

經發局長盛筱蓉表示，對部分弱勢家庭而言，老舊家電不僅增加用電負擔，也可能伴隨安全風險。今年市府結合節能政策與社會關懷，從節能宣導、訪視人才培訓、家戶訪視及需求評估著手，再依實際需要媒合企業資源，讓每一份善意都能送到真正需要的地方，協助市民降低能源負擔、提升居住安全與生活品質。

本次計畫涵蓋「用電安全節能講座」、「家戶訪視」及「節能商品募集與媒合」三大面向。針對弱勢社區及偏遠地區辦理3場講座，共250個民眾參與，提升居民的節能與用電安全知識；同時培訓志願訪視者深入三峽、坪林、石門等地實地到府訪視，盤點家中老舊設備、線路狀況與實際需求，再依訪視結果媒合適切的節能家電與相關資源。

訪視過程中發現弱勢家庭面臨的需求往往不只設備老舊或電費負擔，更與居家環境及生活照顧息息相關。今年響應企業包括天能綠電、南亞科技、威健實業、聲寶公司、億光智能科技、寶興行銷管理顧問等，捐贈冷氣、冰箱、洗衣機、除濕機、電風扇、電視、電鍋、熱水瓶及LED燈泡等，並協助配送、安裝。

經發局補充，依本次募集品項估算，設備完成汰換後全年可節省約7.3萬度電、降低約21.8萬元能源支出，並減少約34.4公噸二氧化碳當量（CO₂e），相當於約1720棵樹1年的吸碳量。