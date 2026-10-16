護樹團體抗議「砍樹蓋停車場」廢公園 新北交通局：尚未確定興建

護樹團體今天到新北市政府抗議板橋望月公園「將砍樹蓋停車場」，甚至戴上市長侯友宜面具、手持電鋸演出砍樹行動劇。但交通局說明，全案還在初期評估，是否興建尚未定案，也未核定任何樹木移植、移除或砍伐計畫。

由居民與網友組成的「板橋望月公園抱樹團」等護樹團體和部分政黨議員參選人上午到新北市政府南側大門開記者會，說要揭發市府為了蓋立體停車場，將摧毀整座公園砍除189棵老樹（含2棵珍貴老樹），並呼口號、演出諷刺行動劇。

交通局對此回應，板橋地區人口密集、停車需求殷切，市府持續盤點公共停車空間及可行方案，望月公園停車場尚在初期評估階段，還需綜合停車需求、工程可行性、公園使用機能、生態環境等面向審慎研議，尚未確定要蓋。

同時強調，停車便利與珍貴綠地都很重要，市府尊重護樹團體及地方居民意見，將納入後續評估，兼顧停車需求、環境保護及居民生活品質。