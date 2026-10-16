快訊

日本國家級警報大響！一度指北海道規模9.9強震後取消 在地人嚇傻

非營利幼兒園擬起薪最高破5萬 工會叫好、私幼憂挖角潮

MLB／史上首見以橫掃復仇橫掃 釀酒人教頭：用一群悍將戰勝一群名人堂

聽新聞
0:00 / 0:00

護樹團體抗議「砍樹蓋停車場」廢公園 新北交通局：尚未確定興建

聯合報／ 記者林昭彰／新北即時報導
護樹團體今天到新北市政府抗議板橋望月公園「將砍樹蓋停車場」，甚至戴上市長侯友宜面具、手持電鋸演出砍樹行動劇。但交通局說明，全案還在初期評估，是否興建尚未定案，也未核定任何樹木移植、移除或砍伐計畫。圖／台灣樹人會提供
護樹團體今天到新北市政府抗議板橋望月公園「將砍樹蓋停車場」，甚至戴上市長侯友宜面具、手持電鋸演出砍樹行動劇。但交通局說明，全案還在初期評估，是否興建尚未定案，也未核定任何樹木移植、移除或砍伐計畫。圖／台灣樹人會提供

護樹團體今天到新北市政府抗議板橋望月公園「將砍樹蓋停車場」，甚至戴上市長侯友宜面具、手持電鋸演出砍樹行動劇。但交通局說明，全案還在初期評估，是否興建尚未定案，也未核定任何樹木移植、移除或砍伐計畫。

由居民與網友組成的「板橋望月公園抱樹團」等護樹團體和部分政黨議員參選人上午到新北市政府南側大門開記者會，說要揭發市府為了蓋立體停車場，將摧毀整座公園砍除189棵老樹（含2棵珍貴老樹），並呼口號、演出諷刺行動劇。

交通局對此回應，板橋地區人口密集、停車需求殷切，市府持續盤點公共停車空間及可行方案，望月公園停車場尚在初期評估階段，還需綜合停車需求、工程可行性、公園使用機能、生態環境等面向審慎研議，尚未確定要蓋。

同時強調，停車便利與珍貴綠地都很重要，市府尊重護樹團體及地方居民意見，將納入後續評估，兼顧停車需求、環境保護及居民生活品質。

停車場 公園 新北

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

郭瓊瑩／再現跨黨派都市綠政光輝

淡水公司田溪水岸公園完工 打造全齡生態亮點

台南大佳里區「三大心聲、五大希望」萬人連署 今宣布達標

新北台灣欒樹轉紅　秋日街頭「四色樹」繽紛如畫

相關新聞

老舊家電耗能 新北經發局感謝企業捐助弱勢汰換

新北市經發局推動節能減碳與社會關懷，串聯企業投入公益，共募集109件總價逾175萬元節能家電，協助90個弱勢家庭及19家社福機構汰換老舊、高耗能設備，今天舉辦成果發表感謝響應公益的企業。

護樹團體抗議「砍樹蓋停車場」廢公園 新北交通局：尚未確定興建

護樹團體今天到新北市政府抗議板橋望月公園「將砍樹蓋停車場」，甚至戴上市長侯友宜面具、手持電鋸演出砍樹行動劇。但交通局說明，全案還在初期評估，是否興建尚未定案，也未核定任何樹木移植、移除或砍伐計畫。

科技運動防老抗失智 第二屆青銀無人機足球錦標賽永和登場

新北市社會局推動「青銀共創未來」展現豐碩成果！由永和區民權社區發展協會主辦的「第二屆青銀無人機足球錦標賽」，昨天在永和區國父紀念館盛大展開。現場集結30組由銀髮長者與青年志工組成的聯隊同場較勁，透過科技運動展現跨世代合作的活力與默契。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。