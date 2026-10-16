蔣萬安拋松機拆遷 市議員參選人斥忽視離島醫療掏空新北資源

台北市長蔣萬安日前提出拆除松山機場政見並主張離島醫療後送應由新北市與桃園市分擔，新北市板橋區市議員參選人李昆穎今嚴正批評，蔣萬安的說法不僅毫無配套且相當冷血，為了個人政治政見，硬將醫療壓力推給周邊縣市，恐將導致新北市醫療資源遭到掏空。

李昆穎指出，新北市土地面積約為台北市的7.55倍，但攸關急重症救治的區域醫院，台北市擁有10家，新北市含亞東醫院卻僅有7家，新北市民平均享有的區域醫院資源僅為台北市民的40%，雙北醫療配置已有明顯差距。過去離島民眾多仰賴松山機場近距離轉診至台北各大醫院，若在無配套下貿然拆除松機，後送鏈斷裂將嚴重衝擊離島救命契機。

李昆穎強調，新北市第一線醫療量能已相當緊繃，在市民引頸期盼的板橋醫療園區即將動工之際，台北市若將醫療壓力轉嫁新北，不僅大幅增加醫護負擔，更會直接犧牲新北市民的就醫品質。

他呼籲新北市政府堅守立場、保護在地醫療資源，切勿為無配套的拆除案背書；同時提醒相關政見應謹慎評估，避免雙北合作變成掏空新北資源。李昆穎也承諾，未來若進入市議會，將積極推動板橋醫療園區建設，爭取醫護福利，全面捍衛市民健康權益。