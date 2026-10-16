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科技運動防老抗失智 第二屆青銀無人機足球錦標賽永和登場

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導
新北市第二屆無人機足球賽昨在永和區國父紀念館盛大舉辦。記者王長鼎／攝影
新北市第二屆無人機足球賽昨在永和區國父紀念館盛大舉辦。記者王長鼎／攝影

新北市社會局推動「青銀共創未來」展現豐碩成果！由永和區民權社區發展協會主辦的「第二屆青銀無人機足球錦標賽」，昨天在永和區國父紀念館盛大展開。現場集結30組由銀髮長者與青年志工組成的聯隊同場較勁，透過科技運動展現跨世代合作的活力與默契。

新北市社會局長李美珍表示，新北市已邁入超高齡社會，市府持續致力於引導長者保持活躍、參與社會。無人機足球結合科技操作、手眼腦協調與團隊策略，完訓的種子教練深入社區推廣後，不僅有效提升長者的反應力與協調性，達到防老抗失智的功效，更吸引青年投入社區服務，共創高齡友善環境。

永和區民權社區發展協會執行長邱秀蘭指出，繼2025年成功培力62位種子教練後，115年更增設裁判專業課程，持續扎根在地人才。無人機足球打破了世代隔閡，成為串聯青銀共融、共學、共助的關鍵媒介，為社區服務注入智慧科技新氣象。

賽事現場溫馨熱鬧，不少參賽者分享科技運動帶來的改變。今年42歲、於中和樂活服務發展協會連城站活動的「阿瑋」，過去個性內向不擅社交，自從接觸無人機足球後展現高度專注力，不僅連續兩屆奪得錦標賽冠軍，更轉身成為據點小老師並報名裁判培訓，大幅打開人際互動。

新北市大德愛心推廣協會學員涂如容也分享，先生彭雲光原本對據點活動興趣缺缺，但在接觸無人機足球後態度大轉變，甚至主動要求組隊報名參賽，展現對這項新興科技運動的熱情。

李美珍於頒獎後強調，社會局將持續深化並擴大無人機足球計畫，預計於2028年將推廣觸角進一步延伸至更多社區據點與學校社團，盼以科技運動為紐帶，持續打造青銀共融、科技共享的宜居城市。

新北市第二屆無人機足球賽昨在永和區國父紀念館盛大舉辦。記者王長鼎／攝影
新北市第二屆無人機足球賽昨在永和區國父紀念館盛大舉辦。記者王長鼎／攝影

新北市第二屆無人機足球賽昨在永和區國父紀念館盛大舉辦。記者王長鼎／攝影
新北市第二屆無人機足球賽昨在永和區國父紀念館盛大舉辦。記者王長鼎／攝影

永和 無人機 失智

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