蔣萬安感謝柯文哲政績 承諾續辦社宅

台北市長蔣萬安今天接受台灣民眾黨主席黃國昌專訪表示，市政建設1棒接1棒，他能順利推動大巨蛋及好孕專車等，都奠基於前台北市長柯文哲政績；他也承諾將持續興辦社會住宅。

黃國昌晚間邀尋求連任的蔣萬安上直播節目時詢問，網友質疑蔣萬安在許多市政建設剪綵、宣傳時，未感謝柯文哲。

蔣萬安表示，他在許多剪綵、開幕活動都有提及柯文哲，包括辦台灣燈會時，在公眾面前感謝柯文哲率團隊籌辦活動；雙城論壇由柯文哲打下基礎，維持2座城市市政交流；柯文哲推進翡翠水庫原水管工程，為大台北地區提供穩定及乾淨供水等等。

他說，他能順利推動各項市政建設，包括大巨蛋、友善育兒措施「好孕專車」等，都奠基在柯文哲任內提出App「台北通」政策上。

社宅興建部分，蔣萬安表示，有賴於柯文哲大力興辦社宅，他才能在任內順利推出幸福住宅，提供新婚夫妻、育有6歲以下幼兒家庭優先入住，得到許多正面迴響。

黃國昌詢問是否會續推社宅興辦，蔣萬安說，一定持續推進；黃國昌回應「拭目以待」，持續監督。

此外，黃國昌拿出與蔣萬安在立法院的合照；蔣萬安表示，當時勞動基準法修法爭議，黃國昌遞1張紙條給他，他到現在還留著。這是當時難得跨黨派合作，黨派雖不同，但在勞動權益有一致目標。

黃國昌說，為重要價值，不同黨派可合作；蔣萬安表示，理念只要一致，黨派不同也能合作，如他提出松山機場遷建，也秉持這樣的立場，只要對台北、台灣與人民好，他願不分黨派立場，務實面對、推動。