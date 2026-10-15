科技廊帶議題 蘇巧慧：盡力將人才資金產業留新北

民主進步黨新北市長參選人蘇巧慧今天談及台北市長選戰為科技廊帶政見交鋒表示，她的態度很清楚，如果當選會盡全力把人才、資金與產業留在新北，這是市長應要有的態度與責任。

國民黨新北市長參選人李四川說，民進黨台北市長參選人沈伯洋質疑科技廊帶的言論是不熟市政，如果蘇巧慧有相同認知，可能會讓國外大廠不敢投資雙北。

蘇巧慧在五股區五福黃昏市場掃街，接受媒體聯訪表示，未來期待所有產業、國際大廠都能看到新北的好，在新北創造更多工作機會。

五股建設部分，蘇巧慧說，五股青壯年比例高，加上重劃區人口持續移入，未來她希望有機會率新北市政府加速推動五泰輕軌、當地學校、公幼、公托、圖書館與停車場等公共設施，也要推動最長租期20年的「青年育兒宅」，全面提升生活機能。

她說，五股工業底蘊深厚，未來希望規劃新建國際級水準會展中心，滿足新北科技與新興產業展覽及會議需求，帶動在地繁榮，讓新北產業走向國際。