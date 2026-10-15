陸羽盃29校265人競技 客家酸柑茶結合康普茶、AI翻轉傳統飲食

客家傳統飲食也能玩出新花樣。新北市客家事務局與宏國德霖科技大學共同舉辦「2026陸羽盃客家茶飲暨茶餐料理競賽」，今天在宏國德霖科大登場，吸引全台29校、265名學生參與。今年除將AI導入綠色餐飲設計，也結合客家酸柑茶、康普茶及印尼傳統發酵食品天貝，讓客家飲食文化與國際接軌。

陸羽盃今年邁入第11屆，邀集國中、高中職及大專校院學生同場競技，以「食當季、吃在地、全食材利用、剩食創新」為主題，競賽項目涵蓋創意飲調、餐桌布置、口布摺疊、創意客房造型、創意炒飯、中式料理現烹及綠色餐飲海報設計等，鼓勵學生將客家文化融入餐飲專業，並實踐永續理念。

其中，綠色餐飲海報設計今年首度導入生成式AI，讓學生透過人工智慧進行創意發想及視覺設計，嘗試以數位科技重新詮釋客家文化，展現傳統飲食與新興科技結合的可能性。

活動現場也同步舉辦「客來酵開懷」成果展，聚焦客家傳統「乾、泡、醃、醬」保存及發酵智慧。客家先民過去因應遷徙、物資取得不易及季節變化，發展出酸菜、福菜、梅干菜、豆醬、紅糟及酸柑茶等特色飲食，不僅延長食材保存期限，也蘊含珍惜食材、減少浪費的生活哲學。

此次成果展透過研習、實作及創作，帶領學生重新認識傳統發酵文化，並從客家酸柑茶延伸至現代康普茶，探索「康普酸柑茶」等創意飲品，讓傳統茶飲結合現代發酵技術，發展更多元的風味。

除了傳統客家食材，學生也將目光轉向南洋飲食文化，引入印尼傳統發酵食品「天貝」。天貝以黃豆發酵製成，與客家醃漬、惜食的飲食精神相互呼應，學生進一步結合南洋香料、客家桔醬及紅糟等食材，發展兼具健康、低碳及零剩食概念的創意料理，讓不同文化在餐桌上交流。

新北市客家事務局長劉冠吟表示，陸羽盃不只是餐飲競賽，更是讓青年實際接觸、理解並重新詮釋客家文化的重要平台。今年從發酵智慧、綠色餐飲到新南向飲食交流及AI應用，都能看見青年學子的用心，將傳統文化轉化為創新成果，與世界接軌。

劉冠吟指出，「發酵本身就是一種等待與轉化的過程，文化傳承也是如此。」希望透過「客來酵開懷」成果展，不只呈現階段性成果，更讓客家飲食文化成為連結不同世代、促進跨文化交流的平台，持續推動客家文化走向國際。

「2026陸羽盃客家茶飲暨茶餐料理競賽」創意客家餐桌佈置。圖／新北市客家局提供

新北市客家局長劉冠吟「客來酵開懷」成果展體驗從酸柑茶連結康普茶新風味製作。圖／新北市客家局提供

新北市客家局長劉冠吟（右二起）、新北市土城區區長周晉平、宏國德霖科技大學校長段葉芳與學生合影。圖／新北市客家局提供

新北市客家局長劉冠吟（中）、新北市土城區區長周晉平（右二）、宏國德霖科技大學校長段葉芳（左二）等參加 「客來酵開懷」成果發表。圖／新北市客家局提供