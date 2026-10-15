淡水人瑞洪許俸創立德裕魚酥 市長贈重陽禮祝福

新北市長侯友宜於重陽節前夕，在社會局長李美珍、淡水區長陳怡君等人陪同下，前往位在淡水區，人瑞洪許俸住處訪視，並且致贈重陽禮金2萬元和禮盒，並代衛福部致贈金鎖片，祝賀佳節愉快。洪許俸雖已高齡101歲，更是創立，有74年歷史，位於淡水老街上的德裕魚酥魚丸店。

活動現場，洪許俸當場唱起「桃太郎」兒歌，一旁的家人則幫忙打拍子，令市長等人不禁掌聲連連。洪許俸原是三芝人，17歲嫁入洪家，研發魚丸、魚酥，生意鼎盛， 兒子洪燦星表示，父母辛苦創業，父親為感謝母親同甘共苦，在事業穩定後，帶著母親環遊世界，母親大概在50多歲就已經遊遍各國。此外，母親生性活潑，樂善好施，曾參加淡水工商婦女會、太極拳協會等，也得過新北市模範母親。

洪許俸的媳婦則盛讚母親樂觀開朗為長壽的秘訣，侯友宜表示，洪許俸阿嬤早年辛苦持家，與先生賣魚、賣魚丸，而後創立德裕魚酥，成為淡水三大名產之一，與鐵蛋、阿給齊名，許多遊客到淡水來玩，都會特別到德裕老店來買魚酥，如今四代同堂，孫子洪偉賓更擴大事業，經營淡水紅樓古蹟餐廳，也是遊客喜歡拍照打卡的景點，這些都是阿嬤的成就。