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返鄉活化荒地種仙草 雙溪仙草媽媽盧淑敏耕耘地方新希望

觀天下／ 記者陳郁薇／雙溪報導
為了照顧家人，盧淑敏選擇返鄉回到雙溪，意外踏上仙草種植之路，成為大家口中的「仙草媽媽」。圖/觀天下有線電視提供
為了照顧家人，盧淑敏選擇返鄉回到雙溪，意外踏上仙草種植之路，成為大家口中的「仙草媽媽」。圖/觀天下有線電視提供

為了照顧家人，盧淑敏選擇返鄉回到雙溪，意外踏上仙草種植之路，成為大家口中的「仙草媽媽」。從最初投入農作，到如今持續耕耘三年，她用雙手照料一株株仙草，也在陪伴孩子成長的日常中，找到屬於自己的生活步調。透過地方創生空間「注腳雙溪」的發掘與推廣，讓原本默默耕作的仙草田逐漸受到關注，也讓更多人認識雙溪的在地農產。

盧淑敏表示，這片土地已經廢耕超過40年，考量土地條件與栽培方式，她決定嘗試有機種植。仙草本身病蟲害相對較少，照顧起來比稻米容易，因此逐步摸索栽培技巧，從整地、種植到日常管理，全靠人工完成。

選擇有機栽培，則與她的家庭經驗有關。盧淑敏的三胞胎孩子是早產兒，讓她格外重視孩子的健康與飲食，希望從食物源頭把關，讓家人吃得安心。因此，她堅持不使用化學肥料及農藥，以人工除草、翻土的方式照料仙草，雖然需要投入更多時間與體力，卻能按照自己的理念管理農田，守護家人的飲食健康。

仙草一年一收，從農曆二月種下幼苗，端午節後便進入採收期，一路持續至白露前後。仙草生長需要大量水分，種植期間每天早上、下午都得澆水，從整地、種植、灌溉到人工除草，每個環節都需要細心照料。整片仙草田一年產量約250斤，對盧淑敏而言，每一株仙草都是親手耕耘的成果，也讓這份一年一度的收成格外珍貴。

辛苦栽種的仙草採收後，盧淑敏也進一步將收成製作成仙草茶與仙草凍，讓在地農產有更多元的呈現方式。仙草經過加工，成為日常生活中熟悉的消暑飲品與點心，也讓消費者有機會品嚐雙溪在地農產的風味。

其中，仙草凍特別添加日本蒟蒻粉，調整產品口感，展現不同於傳統仙草凍的特色。從農田栽培到產品製作，盧淑敏希望延續有機栽種、讓家人吃得安心的初衷，將自己用心照料的仙草，轉化成兼具在地特色與日常實用性的產品。

投入仙草種植三年來，盧淑敏用雙手重新喚醒荒廢多年的家鄉農地，透過堅持有機栽培，將仙草製作成仙草茶與仙草凍，讓在地農產有更多元的呈現方式。在地方創生空間「注腳雙溪」的發掘與推廣下，原本默默耕耘的仙草田逐漸受到關注。盧淑敏希望持續用心照料土地，讓更多人認識雙溪仙草，也為家鄉農地注入新的生命力。

媽媽 土地 稻米

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