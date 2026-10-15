99歲周絨阿嬤活到老學到老 重陽傳遞敬老情

重陽節前夕，新北市平溪區公所區長劉亷中今(15)日率領公所團隊，前往轄內99歲以上長者家中關懷慰問，致贈賀禮及牌匾，表達對長輩的敬意與祝福，並關心長者的生活起居及健康狀況。其中，十分里的周絨阿嬤今年99歲，至今仍每天到托老中心上課，積極參與學習活動，以樂觀開朗的生活態度，展現活到老、學到老的精神。

周絨阿嬤小時候因環境因素沒有機會接受教育，直到70歲才開始走進小學補校，從注音符號學起，開啟學習之路。憑著認真好學的態度，阿嬤不僅學習識字，還擁有繪畫、製作糕餅等多項好手藝。如今即使年滿百歲，仍持續參與托老中心課程，甚至能看著歌譜唱歌，對學習的熱情令人敬佩，也為身邊的人帶來正向力量。

平溪區長劉亷中表示，百歲人瑞是地方珍貴的長者，透過重陽節到宅慰問，希望讓長輩感受到社會的關懷與溫暖。看到周絨阿嬤雖然已高齡99歲，依然保持學習熱忱，每天到托老中心上課，還能看著歌譜唱歌，令人十分佩服，也值得大家學習。

十分里長王瑞麟表示，周絨阿嬤平時樂於學習、積極參與活動，即使99歲高齡，仍保持規律生活，精神相當令人敬佩。希望透過重陽敬老活動，讓長輩感受到社區的關心，也祝福所有長者健康平安、生活愉快，在溫馨友善的環境中安享晚年。