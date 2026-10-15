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遠雄廣場週年慶 10/22日起三店同步開逛

觀天下／ 記者陳惠玲／汐止報導
遠雄廣場週年慶三店同步開打，今年以「Let's Go to iFG 週年慶」為主題，並且由集團吉祥物「齊飛熊」，擔任週年慶代言人。圖/觀天下有線電視提供
遠雄廣場週年慶三店同步開打，今年以「Let's Go to iFG 週年慶」為主題，並且由集團吉祥物「齊飛熊」，擔任週年慶代言人。圖/觀天下有線電視提供

百貨週年慶開打，遠雄廣場週年慶今年結合汐止、台中、新竹，三店同步開打，今年以「Let's Go to iFG 週年慶」為主題，並且由集團吉祥物「齊飛熊」，擔任週年慶代言人，透過滿額回饋、會員抽獎、品牌合作及親子萬聖節活動搶攻消費市場，打造年度購物盛宴。

今(15)日記者會上，安排模特兒走秀，將「Let's Go to iFG 週年慶」，推出的超值商品亮麗呈現，從外套、香水、運動鞋，再到行李箱，通通優惠價，記者會上宣布「遠雄廣場三店週年慶」系列活動將於10月22日起跑，結合了汐止、台中、新竹三店，要讓民眾同步開逛。

遠雄廣場總經理曾玉鳳表示，今年週年慶比較不一樣的是，第一次在展店之後，以三館的模式來舉辦週年慶，三館都有不同的特質，以汐止來說，大家比較熟悉都是在地，還有就是廠辦還有居戶部分，所以，在零售還有餐飲的部分，給大家比較多的回饋，台中店的話，目前比較主打的是體驗型的消費，館內有比較多體驗型，像是福湯以及打擊場等等，希望消費者在一般零售購之外，也回饋給年輕朋友們，去那邊可以做一些休閒娛樂，新竹的話，裡面有一個蔦屋書局，也有福湯，是提供一個比較舒適、休閒、放鬆的環境。

三間遠雄廣場都有不同的特質，要讓消費者感受不一樣的購物氛圍，當然，週年慶開打，也推出不同的回饋，在滿額回饋方面，汐止、新竹兩店推出全館當日累計消費滿3,000元送400元的優惠券，包含300元電子抵用券以及100元iFG線上購折價券。

曾玉鳳提到，滿額回饋方面，汐止、新竹兩店10月22日至11月2日推出全館當日累計消費滿3,000元送400元的優惠券，包含300元電子抵用券及100元iFG線上購折價券。台中店10月22日至11月16日則祭出滿3,000元送總價值1,000元優惠大禮包，包含300元電子抵用券、600元娛樂金及100元iFG線上購折價券。累計消費滿7,000元另可獲雙人電影票；滿14,000元贈福湯雙人2小時貴賓券。

iFG遠雄廣場2026年全年營收目標為80億元，截至9月底累計營收已達60億元，達成年度目標75%，看好第四季零售消費旺季，透過週年慶及年末節慶檔期，年度目標可望順利達成。

遠雄 汐止 萬聖節

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