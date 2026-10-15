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淡水公司田溪水岸公園完工 打造全齡生態亮點

觀天下／ 記者許端驛/淡水報導
公司田溪水岸公園，已順利完工，並正式對外啟用。圖/紅樹林有線電視提供
公司田溪水岸公園，已順利完工，並正式對外啟用。圖/紅樹林有線電視提供

淡海新市鎮居民長期以來對大型指標性公園的期盼，由新北市議員陳偉杰積極爭取、新北市政府新建工程處發包執行的淡水公七公園南側新闢公園，公司田溪水岸公園，已順利完工，並正式對外啟用。新北市議員陳偉杰特別前往現場勘察設施，這一座斥資四千多萬元成功為在地鄉親打造這座全新的優質休憩空間。

完工的第一期工程基地面積廣達四千三百平方公尺，將淡水珍貴的歷史記憶轉化為遊具與景觀元素，讓民眾在遊樂的同時也能深刻感受在地的歷史脈絡。為了落實真正照顧到每一位市民的「全齡化」目標，園區內精心劃分為三大特色區域。其中包含專為十三歲以上青少年設計、能滿足探索發展的「挑戰區」；適合二到十二歲兒童盡情且安全放電的「遊戲區」；以及為長者與一般民眾打造，結合戶外健身房與多功能廣場的「樂齡區」。

陳偉杰議員強調，除了全齡化的遊樂與運動設施，這座新闢公園更蘊含了豐富的環境保育與生態巧思，包括了「雨水撲滿」設計，透過特殊的地下收集系統，能在下雨時將雨水引導至地下儲存，達到水資源暫存與再利用的環保效益。其次則是極具生命力與教育意義的「昆蟲旅館」，設計團隊利用木材、枯枝與樹皮等自然素材，為昆蟲量身打造了具備孔洞空間的生態驛站。

陳偉杰議員表示，期盼這個設施能提供昆蟲優質的休憩區域，吸引越來越多原生物種來此寄居，同時也歡迎家長帶領孩子們前來觀察昆蟲旅館的實際生態，成為絕佳的自然生命教育場域。

對於公園順利落成，陳偉杰議員承諾服務團隊會持續緊盯最後階段的工程進度與施工品質，確保為地方帶來最完善、最安全的公共設施。未來，期盼這座結合水岸風光、歷史文化與生態保育的公園，能發揮極高的使用效益，成為淡水居民日常生活中不可或缺的休閒核心。他也熱烈呼籲鄉親們在實際使用後踴躍提出寶貴建議，讓公園的環境與設施能夠精益求精、越來越好。

淡水 生態 陳偉杰

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