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從亞利桑那到德州？台積電證實評估赴德州興建晶圓廠 經長說話了

感謝交安英雄 蔣萬安：公車明年年1月調整運價讓駕駛加薪

攝影中心／ 記者曾學仁／台北即時報導
台北市長蔣萬安（圖）下午出席「金輪獎」頒獎典禮時表示，市府是駕駛朋友最堅強的後盾，市府持續努力提供更好的環境。記者曾學仁／攝影
台北市長蔣萬安（圖）下午出席「金輪獎」頒獎典禮時表示，市府是駕駛朋友最堅強的後盾，市府持續努力提供更好的環境。記者曾學仁／攝影

台北市長蔣萬安下午出席「金輪獎」頒獎典禮，頒獎表揚151位交安英雄個人與團體榮獲金輪獎，獲獎者包含7位資深典範職業汽車駕駛人，69位優良職業汽車駕駛人、14位績優導護志工、15位績優導護教師、19所績優學校、20位績優義交以及6位交通安全宣講人員。

蔣萬安致詞時表示，市府是駕駛朋友最堅強的後盾，市府持續努力提供更好的環境。在公車方面，114年1月調整運價，讓駕駛每月加薪8,000元，以穩定人力，並補助安裝ADAS 及主動式車門防夾裝置及推動車前盲區起駛警示系統，以科技提升行車安全，另藉由公車學院強化教育訓練，推動營業責任保險及駕駛室艙門安全防護，提供駕駛長更多保障。在計程車方面，自115年11月起，每完成1趟敬老愛心卡載運服務，可獲得5元獎勵金，每月完成100趟，另加發1,000元獎勵金，鼓勵駕駛朋友共同提升長者交通服務，讓市民出行更便利、更安心。

台北市今年以「我看得見您 您看得見我See & Be Seen」作為交通安全宣導主軸，呼籲所有駕駛與行人，在道路上多一份「看見彼此」的意識與尊重，讓「停讓」成為台北街頭最動人的風景，共同創造一個「人本共好」的城市。

台北市長蔣萬安（中）下午出席「金輪獎」頒獎典禮，頒獎表揚151位交安英雄個人與團體榮獲金輪獎，針對藝人蔡康永將出席26日競總成立大會，以及綠委賴惠員要求台北101董事長賈永婕穿著樸素，蔣萬安受訪時表示歡迎蔡康永，並稱賈永婕有品味。記者曾學仁／攝影
台北市長蔣萬安（中）下午出席「金輪獎」頒獎典禮，頒獎表揚151位交安英雄個人與團體榮獲金輪獎，針對藝人蔡康永將出席26日競總成立大會，以及綠委賴惠員要求台北101董事長賈永婕穿著樸素，蔣萬安受訪時表示歡迎蔡康永，並稱賈永婕有品味。記者曾學仁／攝影

台北市長蔣萬安（中）下午出席「金輪獎」頒獎典禮，頒獎表揚151位交安英雄個人與團體榮獲金輪獎。記者曾學仁／攝影
台北市長蔣萬安（中）下午出席「金輪獎」頒獎典禮，頒獎表揚151位交安英雄個人與團體榮獲金輪獎。記者曾學仁／攝影

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