南港轉運站東站正式啟用 串聯基隆等地及桃園機場

臺北市南港轉運站興建營運移轉案，在15日正式啟用。南港轉運站東站啟用是臺北東區公共運輸發展的重要指標，提升南港轉運樞紐機能，串聯科技及生技產業廊道，為地方經濟及永續發展注入強勁動能。

臺北市副市長李泰興表示，完善的交通建設是支持城市發展的關鍵，包含市府9月開通國家生技研究園區聯外道路、啟用南港轉運站東站，強化南港地區交通機能，讓產業、商業與生活機能緊密串聯，臺北未來將持續投入基礎建設，並轉化為市民實際感受到的便利與幸福。

公運處說明，原南港轉運站西站的6家客運業者、12條客運路線本日全數無縫移轉至東站，服務範圍涵蓋基隆、桃園、宜蘭、花蓮及桃園機場，提供民眾通勤及觀光遊憩等運輸服務。東站設有9席上、下客月台及4席備用月台，配置較原西站更為充足，可提升客運車輛進出及調度效率；另透過明亮寬敞的候車大廳及站內動線，改善過往尖峰時段候車空間擁擠情形，提供旅客更舒適、便利的乘車環境。

公運處表示，轉運站取得綠建築、智慧建築及低碳建築的候選證書，另因應國道客運車隊電動化趨勢，同步預留所需管線空間，可配合電動化轉型設置充電設施，進一步完善營運環境，朝低碳及永續面向持續發展。

南港轉運站東站由新光人壽參與開發，並由具備臺北轉運站經營經驗的萬達通公司負責營運，期望透過民間企業的專業管理及營運經驗，提供旅客完善的轉運服務，並結合商辦空間發展，提升整體場站服務機能。未來市府將持續透過公私協力，完善南港交通服務，帶動區域發展，打造兼具便利、效率及永續的交通樞紐。

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