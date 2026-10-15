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淡水再添千坪公園 公司田溪水岸公園5大分齡區啟用

聯合報／ 記者張策／新北即時報導
大型原木交錯搭建的攀爬塔成為公園最吸睛的遊具設施，讓親子一起同樂玩得開心。圖／新北市工務局提供
大型原木交錯搭建的攀爬塔成為公園最吸睛的遊具設施，讓親子一起同樂玩得開心。圖／新北市工務局提供

新北淡水再添親子休憩去處。「公司田溪水岸公園（公七公園）」正式啟用，占地4325平方公尺，除了雙道磨石子溜滑梯、原木攀爬塔等兒童遊具，也依不同年齡規畫5大活動區，並設置成人及長者體健設施、溪岸步道，希望讓公園從兒童放電場所延伸為全齡共享的水岸休憩空間。

新北市工務局長馮兆麟表示，公園位於淡水區新市一路一段與新市一路一段281巷交叉口，以「友善休憩、環境共生」為設計核心，串聯鄰近公司田溪水岸綠帶，將溪岸自然景觀融入居民日常生活。

園區地坪以橘黃、藍綠色鋪面為主，兒童遊戲空間則結合地形高低變化，設有雙道磨石子溜滑梯、大型原木交錯搭建的攀爬塔，以及黑色繩網隧道，讓孩童透過攀爬、穿梭等方式活動。

新北市新工處長簡必琦表示，園區以「全齡共享、分齡遊戲」為特色，依使用者年齡及活動需求，分成幼童學步區、2至6歲幼兒遊戲區、5至12歲兒童遊戲區、進階挑戰區，以及成人與長者體健區等5大活動空間。

成人及長者體健區則設置綜合式體健伸展架及解說指導牌，供民眾進行伸展、鍛鍊；考量夏季高溫，各活動區也增設遮陽帆布，提升戶外活動舒適度。

工務局指出，公司田溪為淡水地區水岸綠帶，公園除提供遊憩空間，也結合排水及滯洪設施，兼具雨水調節與生態防護功能，透過公園與溪岸環境串聯，增加居民親水、散步及運動空間。

馮兆麟表示，公司田溪水岸公園啟用後，希望讓公司田溪從過去「經過的水岸」，轉變成居民可以停留、使用的「生活水岸」，提供淡水居民親子共遊、運動及休憩的新選擇。

深藍色的綜合式體健伸展架，搭配圓形遮陽頂棚與解說指導牌面，讓長者日常伸展運動。圖／新北市工務局提供
深藍色的綜合式體健伸展架，搭配圓形遮陽頂棚與解說指導牌面，讓長者日常伸展運動。圖／新北市工務局提供

淡水區「公司田溪水岸公園」結合水岸景觀、遊具設施及體健區域，打造從親子與長者都能享受的全齡休憩空間。圖／新北市工務局提供
淡水區「公司田溪水岸公園」結合水岸景觀、遊具設施及體健區域，打造從親子與長者都能享受的全齡休憩空間。圖／新北市工務局提供

公司田溪水岸公園（淡水公七公園）正式開放啟用，打造全齡共享休憩環境，讓公園融入日常生活。圖／新北市工務局提供
公司田溪水岸公園（淡水公七公園）正式開放啟用，打造全齡共享休憩環境，讓公園融入日常生活。圖／新北市工務局提供

溜滑梯 淡水 公園

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