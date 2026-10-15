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反兒虐集會17日凱道登場 北市警公布交管資訊

中央社／ 台北15日電

台北市警局表示，反兒虐集會17日將在凱達格蘭大道舉辦，中午12時起管制凱道至公園路北側6線車道，提供主辦單位搭建舞台，預計晚間7時活動結束後開放通行。

台北市警察局中正一分局今天發布新聞資料指出，「反兒虐集會」將在中正區凱達格蘭大道舉辦，規劃交通管制措施從17日上午9時至晚間8時。

警方說，17日中午12時起，管制凱達格蘭大道（中山南路至公園路北側6線車道，管制車輛通行，僅開放南側4線車道，供西往東方向行駛。

警方表示，17日管制措施是提供主辦單位進場搭建舞台等硬體設備及後續集會活動使用，預計至晚間7時活動撤場結束，才開放車輛通行，並視交通狀況提早或延後管制、開放。

警方說，此次管制區域內各路線公車，由台北市公共運輸處協調公車業者配合改道行駛，為維護活動交通秩序與安全，將彈性管制集會現場周邊路段，並視現場狀況及人數擴大周邊交通管制範圍。

無黨籍台北市議員徐立信參與本次集會舉辦，他透過文字表示，活動訴求包含建立2歲以上幼兒園監視設備法律依據、訂定明確設置及保存與調閱規範、建立地方政府稽查監督機制、發生疑慮時依法保全影像。

他說，依審計部統計，去年有300餘件通報市民熱線1999疑虐兒事件逾期或延宕處理，呼籲民眾一起上凱道反虐童、護孩子，活動從17日下午4時開始。

兒虐 凱道 交管

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