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影／晚15分鐘恐殞命！市議員陳啟能感謝新北聯醫救命之恩

聯合報／ 記者林昭彰／新北即時報導
新北市立聯合醫院項正川醫師上午卸任院長職務，市長侯友宜（左）有感而發致詞超過10分鐘，感謝他為新北市的醫療公共衛生無私奉獻11年半歲月。記者林昭彰／攝影
新北市立聯合醫院項正川醫師上午卸任院長職務，市長侯友宜（左）有感而發致詞超過10分鐘，感謝他為新北市的醫療公共衛生無私奉獻11年半歲月。記者林昭彰／攝影

新北市立聯合醫院項正川醫師上午卸任院長職務，市長侯友宜有感而發致詞超過10分鐘，感謝他為新北市的醫療公共衛生無私奉獻11年半歲月，市議員陳啟能並衝向前給他大大擁抱，感謝救命之恩。

侯友宜感性說，今天是他最後一次以市長身分參加新北聯醫的院長交接典禮，由於聯醫對一個城市的社區醫療、公共衛生體系、健康照護實在太重要，尤其任內遇到新冠疫情，項院長率領的新北聯醫團隊一肩扛起重症患者收治任務，守護市民度過險峻疫情。

而新北聯醫後續還有三重院區第三醫療大樓新建工程、板橋醫療園區BOT等重要計畫，「感謝項正川院長在我的拜託之下，答應擔任市政府醫療總顧問協助推動後續建設規畫。」

侯友宜透露，當他向台北榮總醫院院長陳威明求才時，陳院長唯一推薦北榮的重症醫學部主任王鑑瀛醫師接任新北聯醫院長。項正川也開玩笑說，他卸任院長之後已經有了「新工作」，女兒安排他每天清晨送孫子去上學，下午再去學校接回家。

市議員陳啟能則透露4年前選舉剛結束，他接著照顧年邁母親直到出殯隔日，終於在壓力與體力雙重負擔之下病倒，清晨被送到聯醫三重院區急診，當時血壓驟降、呼吸困難，診斷為心血管痙攣，感謝院長項正川與團隊救命之恩，醫師事後透露「若再晚15分鐘恐怕就來不及了」。

新北市立聯合醫院項正川醫師（左）上午卸任院長職務，市議員陳啟能衝向前給他大大擁抱，感謝救命之恩。記者林昭彰／攝影
新北市立聯合醫院項正川醫師（左）上午卸任院長職務，市議員陳啟能衝向前給他大大擁抱，感謝救命之恩。記者林昭彰／攝影

新北市立聯合醫院項正川醫師（右）上午卸任院長職務，市議員陳啟能（中）和兒子陳俊維（左）感謝救命之恩合影留念。記者林昭彰／攝影
新北市立聯合醫院項正川醫師（右）上午卸任院長職務，市議員陳啟能（中）和兒子陳俊維（左）感謝救命之恩合影留念。記者林昭彰／攝影

議員 新北 侯友宜

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