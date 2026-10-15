白匏湖生態園區暨資源循環中心開工 南港及汐止近郊生態休閒美境

新北市汐止區白匏湖生態園區暨資源循環中心整建工程今開工，預計118年3月完成。規畫設置步道、生態觀察設施及水岸觀景平台，打造親近自然的公共空間；另興建資源循環中心，改善清潔隊作業及備勤環境，提升資源回收效能，讓資源循環與生態園區共榮。白匏湖面積約9.9公頃，環境優美，距南港及汐止交通要道僅約1.5公里，具備近郊生態休閒潛力。

工務局副局長林炳勳表示，白匏湖生態園區規畫範圍約9.9公頃，位於白匏湖北側湖岸至新台五路間的谷地，鄰近汐止及台北市南港都會區。園區規畫設置步道、生態觀察設施及水岸觀景平台，提供民眾親近山林、欣賞湖景及認識生態的空間，並以低衝擊方式施作，落實生態迴避、縮小、減輕及補償措施。

侯友宜說，他去年7月視察白匏湖時，對當地湖光山色及豐富生態留下深刻印象。白匏湖是穿山甲、麝香貓等保育類動物的棲地，市府要求施工團隊妥善維護動物棲地及通行空間，掌握施工範圍、工程品質與安全，讓民眾有機會認識自然，將珍貴的生態環境留給下一代。

環保局長程大維表示，汐止區清潔隊現有資源回收場位於長江街，長期使用國道一號汐止大貨車聯絡道下方空間，資源回收物貯存空間明顯不足，周邊道路路幅及停車空間也受限。市府於汐止區白匏段及同新段公有土地規劃設置「汐止區域性資源循環中心」，整合資源回收作業與隊員備勤空間，並將回收作業移至室內，採雨水、汙水分流設計，提升回收再利用效能，降低對周邊環境影響。

工務局表示，白匏湖生態園區及資源循環中心統包工程預計118年3月完成，兩項建設將整合工程介面，減少重複施工及對環境的擾動。後續將與環保局及統包團隊共同掌握期程、工程品質、施工安全與生態保育措施，並持續與地方溝通，兼顧公共服務與環境永續。

針對汐止各項建設，侯還說，捷運汐東線主體工程已於去年3月開工，康寧街第三期道路改善及鄉長厝橋也完成；秀峰高中校舍、湖興市民活動中心已啟用，汐止綜合運動場完成整建。中正市場改建持續施工，消防與市民活動中心共構廳舍正辦理驗收，同興路穿越國道接續工程也已重新決標開工，將逐步完善汐止公共建設。

新北市汐止區白匏湖生態園區暨資源循環中心整建工程今開工。記者游明煌／攝影

白匏湖生態園區規劃範圍約9.9公頃，預計118年3月完成。記者游明煌／攝影

白匏湖生態園區規劃設置步道、生態觀察設施及水岸觀景平台。圖為模擬示意圖。圖／新北市工務局提供