王鑑瀛醫師接任新北聯醫院長 以急重症專業守護市民健康

新北市立聯合醫院今天舉行新任院長宣誓就職典禮，由臺北榮民總醫院重症醫學部的前主任王鑑瀛醫師接任，前院長項正川醫師歷經11年屆滿卸任，轉任新北市政府醫療總顧問。

王鑑瀛醫師今天在新北市長侯友宜、衛生局長陳潤秋、臺北榮總院長陳威明、國立陽明交通大學校長林奇宏等貴賓及地方各界共同見證之下，宣誓就職。

王鑑瀛畢業於國防醫學院，長期服務於臺北榮總，歷練外科、胸腔外科及急診醫療，並擔任重症醫學部部主任及國立陽明交通大學醫學系教授，專長為急診、胸腔暨重症、重症醫學及外傷醫學等領域。

新北聯醫肩負三重、蘆洲等地區急重症醫療及在地健康照護的重要任務，新任院長王鑑瀛致詞時表示，將與團隊聚焦三件事：第一為維護病人安全與醫療品質，讓民眾放心託付健康；第二是強化急重症與跨科合作，讓需要及時治療的病人得到順暢、連續的照護；第三將照顧同仁，重視工作環境與人才培育，唯有同仁受到支持，醫院才能長久地照顧病人。

同時期待醫院更加貼近社區，與衛生局、基層診所及各界夥伴攜手，從疾病治療延伸到預防、復健與長期照護。讓醫院不只是民眾生病時會想到的地方，更是守護家庭與社區健康的可靠夥伴，成為守護市民健康的重要後盾，未來將帶領新北聯醫持續提升急重症照護量能及醫療品質。

新北市立聯合醫院今天舉行新任院長宣誓就職典禮，由臺北榮民總醫院重症醫學部的前主任王鑑瀛醫師（右）接任，前院長項正川醫師（左）歷經11年屆滿卸任，轉任新北市政府醫療總顧問。記者林昭彰／攝影