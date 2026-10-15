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新北台灣欒樹轉紅　秋日街頭「四色樹」繽紛如畫

中央社／ 新北15日電
新北市府15日表示，台灣欒樹是台灣特有樹種，因四季呈現綠、黃、紅、褐等色彩變化，有「四色樹」美稱。在林口區文化二路、板橋區文化路一段與漢生東路一帶，新店區陽光運動公園、土城區媽祖田河濱公園自行車道沿線，都種植台灣欒樹。中央社
新北市府15日表示，台灣欒樹是台灣特有樹種，因四季呈現綠、黃、紅、褐等色彩變化，有「四色樹」美稱。在林口區文化二路、板橋區文化路一段與漢生東路一帶，新店區陽光運動公園、土城區媽祖田河濱公園自行車道沿線，都種植台灣欒樹。中央社

新北市不少行道樹展現繽紛秋色，中和區莒光路台灣欒樹玫瑰紅色的小燈籠蒴果，增添街頭色彩。市府今天說，台灣欒樹是台灣原生落葉喬木，色彩層次豐富有「四色樹」美稱。

入秋後，新北市多處鄰近市區道路與公園可見欒樹美景。不少駕駛人近日行經中和區莒光路、中和區四號公園、八里區左岸河濱公園，都呈現台灣欒樹四季變換的色彩。

新北市府綠美化環境景觀處今天回應中央社記者詢問表示，包括林口區文化二路、板橋區文化路一段與漢生東路一帶，新店區陽光運動公園、土城區媽祖田河濱公園自行車道沿線，都種植台灣欒樹。

至於型態之美，景觀處說，台灣欒樹的樹型開展優雅，春夏時滿樹翠綠；初秋時頂生圓錐花序綻放金黃色小花；花落後結出玫瑰紅色的氣囊狀蒴果；冬季果實枯萎、落葉，轉為褐色掉落。「四色樹」展現綠、黃、紅、褐的顏色交錯變化。

市民湯小姐告訴記者，近日台灣欒樹枝頭怒放鵝黃小花，部分路段如小燈籠掛滿樹梢，有如畫家在街道上揮灑調色盤，秋意十足。

台灣欒樹展現繽紛美景，賞花正當時。景觀處說，更多當季花況與欒樹景點資訊，民眾可上新北市農業局臉書（Facebook）「稼日時光」粉專與景觀處「賞花快報」官方臉書查詢，以掌握最新資訊。

景觀處也提醒，春秋之際是紅姬緣椿象的發生期，台灣欒樹周邊常會大量聚集吸食樹汁，對人體及樹木無害，但建議有密集恐懼症的民眾遠觀欣賞。另外，近年台灣欒樹常有外來種荔枝椿象出沒，其受驚嚇時會噴出防禦性臭液，易造成民眾灼傷與紅腫，提醒行經樹下時多留意。

另外，景觀處說，台灣欒樹的種子有輕微毒性，人類及寵物誤食可能導致噁心、頭暈及腹瀉，若有帶寵物在台灣欒樹下散步，請注意避免誤食。

八里 新北 行道樹

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