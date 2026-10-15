銀光好居頒獎 新北三峽社宅獲五星標章、5單位獲創新服務獎

「2026銀光好居標章授證暨創新服務獎頒獎典禮」今天在新北市新店區登場，全台3處社會住宅獲頒五星標章，其中新北市三峽國光二期社宅入列，另有5個新北單位獲創新服務獎。銀光好居行動聯盟創辦人朱立倫表示，台灣人口只會越來越老，高齡友善不能只有無障礙設施，更要讓長者生活得安全、安心且自主，「每一位都會變老，但是我們的第三人生要更精彩」。

活動由社團法人銀光未來創新協會主辦，今天在新店台北矽谷國際會議中心舉行，國民黨前主席朱立倫、台北市副市長李泰興、台中市副市長黃國榮、新北市政府秘書長邱敬斌、桃園市政府副秘書長賴淑華及台東縣前縣長黃健庭等人出席，共同見證高齡友善居住環境推動成果。

主辦單位指出，截至今年9月，全台已有16個縣市、72個單位加入銀光好居行列，其中32個單位投入標章認證，並發掘40個具創新精神與實務成效的團隊。今年除頒發第二期銀光好居標章認證，也首度增設「創新服務領航獎」，希望讓各地成功經驗持續擴散。

此次共有3處社會住宅獲得「最佳好居五星標章」，分別為台北市青年社會住宅1區、新北市三峽國光二期社會住宅及桃園市八德三號社會住宅，表揚其在高齡友善居住環境上的實踐成果。

創新服務獎方面，新北市共有5個單位獲獎，包括新北市衛生局以「新北動健康」獲智能自立化領航獎、新北市驗光師公會以高齡視覺照護服務獲扶老服務平台領航獎、新北市社會局以「銀髮俱樂部先修班」獲緩老健康促進領航獎，以及永和區民權社區發展協會以跨世代共生共融服務獲高齡價值再造領航獎；台灣鳶山社會實踐協會則以推動活躍老化及世代共融，獲高齡價值再造典範獎。

朱立倫致詞時表示，「做一件事不困難，但是做一件事要能夠持續做下去，很辛苦」，感謝所有夥伴多年來共同投入，讓銀光未來創新協會在過去8年間持續推動高齡友善服務，從偏鄉長者照顧、失智長者守護到居住環境改善，逐步將理念推廣至全台。

朱立倫指出，2026年台灣長者人口占比已達20.9%，2035年預估將達29%，人口老化趨勢不會逆轉，如何讓住在老宅中的長者過上好生活，已是政府與民間共同面臨的挑戰。

朱立倫說，過去談高齡友善，多半著重無障礙空間、電梯及扶手等硬體設施，但這些只是最基本的安全需求。對長者而言，住處不只是一個家，更是人生重要的一部分，除了安全，也需要安定、安心及自主生活的能力，甚至要能過得快樂，因此居住環境不能只看硬體，軟體服務同樣重要。

朱立倫表示，銀光好居自2024年開始推動，目前已有16個縣市參與相關工作，希望不論公營、民營或社會各界，都能共同投入，「不只是台北、新北、桃園、台中，台南、高雄，甚至雲林、台東、嘉義，全台灣都需要推動」，強調這項工作不會只是短期活動，而是要持續發展。

銀光未來創新協會理事長許育寧表示，協會8年來透過專家研議、論壇交流及走訪數百個熟齡組織，逐步建立適老社區經營、全齡適宜空間、智能自立化、照護便利化等七大指標，近兩年更透過標章認證，檢視不同居住模式的實踐成果，希望讓住宅、服務及社區資源相互串聯。

立委許宇甄則表示，高齡居住權益不只是「有房子住」，更關乎長者能否住得安全、安心、安定，並保有自主生活的尊嚴。未來將透過國會監督，促請國土管理署正視高齡者居住需求及租屋困境，推動相關指標融入社會住宅及都市更新政策。

國民黨前主席朱立倫出席「2026銀光好居標章授證暨創新服務獎頒獎典禮」。記者張策／攝影