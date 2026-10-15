南港再添新地標！19層轉運站東站完工 12條客運路線無縫轉移

台北市南港轉運站東站BOT大樓今天啟用，台北市副市長李泰興、新光人壽等單位出席典禮。19層大樓中，未來1、2樓作為客運轉運站，3樓則是小型零售商舖及三鐵南港站通廊，4樓到19樓則作為商辦大樓。李泰興表示，東站啟用是台北東區公共運輸發展重要指標，串連科技及生技產業廊帶，為地方經濟注入動能。

李泰興表示，南港轉運站東站的BOT案是由新光人壽投資新建，1、2樓的客運轉運站，並由具備台北轉運站經營經驗的萬達通公司負責營運。三樓以上則為商辦使用，轉運站地點串接緊鄰的台鐵、捷運、高鐵共構南港站，加上近期9月剛開通的國家生技研究園區聯外道路，強化南港地區交通機能，使得產業、商業與生活機能緊密串連。

公運處綜合規劃科長劉國著表示，原先南港轉運站西站的6家客運業者、12條客運路線在今天無縫轉移到東站，服務範圍涵蓋基隆、桃園、宜蘭、花蓮及桃園機場，提供民眾通勤及觀光遊憩等運輸量能。

他說，新建東站大樓具備明亮寬敞的候車大廳及站內動線，改善過往尖峰時段候車空間過於擁擠狀況。轉運站業者說明，一樓為售票中心，乘客的候車區設有自動門，只有在車輛停妥後才會開啟，避免民眾誤闖到車道。

他說明，完工啟用的東站設有9席上下客月台，4席備用月台，較原先西站的8個月台更為充足，提升客運車輛進出及調度效率。若遇到同時進站等情形，能有足夠的停等空間，免於影響到外部車道的車流。

另外，劉國著說，因應國道客運電動化的政策，未來東站也有儲備所需的電路管線空間，可配合電動化施作臨時的充電設施。

劉國著補充，原先的南港轉運站西站，已交還給台鐵，後續將由台鐵規畫使用。而東站旁的商三站，未來將評估規畫為長途客運調度空間。

台北市副市長李泰興、新光人壽等單位，出席南港轉運站東站大樓啟用典禮。記者邱書昱／攝影

南港轉運站東站大樓今啟用，聯通道串接三鐵南港站。記者邱書昱／攝影