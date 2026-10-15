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迎艋舺公園新生 這一天「紅包場懷舊演唱會」全場免費「自由座」

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
北市府10月17日周六上午將舉行「艋舺公園 OPEN UP」開園啟用典禮，迎接艋舺歷史性的大翻轉。圖／北市公園處提供
北市府10月17日周六上午將舉行「艋舺公園 OPEN UP」開園啟用典禮，迎接艋舺歷史性的大翻轉。圖／北市公園處提供

北市府10月17日周六上午將舉行「艋舺公園 OPEN UP」開園啟用典禮，迎接艋舺歷史性的大翻轉。開園首日最受矚目的重頭戲，是文化局推出的「萬華萬象、共生與綻放」樂齡懷舊演唱會，在14:30與17:30連開兩場「紅包場懷舊演唱會」，全面免票自由入座。

當天推出的黃金主持陣容，包括知名主持人澎澎、廖偉凡、蘇銘翔、卡古熱情串場，卡司包括邀請，到「痛苦歌王」孫情、黃西田、于娟、劉尚謙、陳慧娥、「那卡西天后」張蓉蓉、石中玉、貝蒂、蔣銀光及偶像組合台一線等多位資深藝人輪番登台，重現紅包場時代的音樂記憶。

北市公園處表示，過去艋舺公園內遮擋物多、動線破碎，這次公園處改採精簡通透的設計。最大亮點莫過於將原本下凹的水池填平修復，不僅讓中軸步道、親水廣場等空間完美一體化，水面平時還能倒映出龍山寺的宏偉身影，達到極佳的降溫效果。

另外，水池設計靈感更復刻了龍山寺早年的傳奇景致「美人照鏡池」，將定時上演震撼的聲光水舞表演，原本沉悶的風雨迴廊也換上全新面貌，拆除原有黃色山形屋頂，改裝低明度、高透光的膠合安全玻璃，讓自然光線全數灑落，成為與古蹟合影的最佳黃金角度。

公園處表示，開園當天活動後，緊接著在10月18日周日14:00至19:00，由萬華區公所接力推出「在地團體周「在地市集 × 表演 × 歡聚」。活動由萬華在地居民與團體擔任主角，包含萬華社大太鼓班展現震撼鼓動、齊舞飛揚舞蹈團帶來曼妙舞姿、龍山國中管樂團與搖滾音樂社接力演出。

另外還有萬華龍山文創基地實力派團隊「海馬207張香維 x 劉世賢x Cheers Band」，輪番上陣。現場更擴大舉辦「在地與新住民多元文化市集」，熱情召集15攤在地特色店家進駐，網羅各式街區美食、風格飲品與特色文創好物。

【活動資訊】如下：

民眾來到現場參與拍照打卡互動，還能免費領取 50元市集券。

10月17日開園典禮推出限定套色集章活動，民眾只要走訪全新的風雨迴廊與親水廣場蒐集印記，就能兌換限量「艋舺好運守」。該御守特別與萬華百年青草老店「老濟安」跨界合作調配香氣，將萬華的療癒青草香隨身帶著走。

市府更攜手周邊店家大撒幣！活動期間將在現場免費發放消費券，數量有限，發完為止：

• 商圈抵用券：10/17～11/7每週六、日 13:00～20:00

• 地下街消費券：10/17～10/31每週六 10:30～11:30

• 夜市消費券：10/17～10/31每週六 17:00～18:00

市府呼籲欲前往參加活動的民眾，落實減碳低碳，搭乘捷運至「龍山寺站」，從 1號出口出站即可直達艋舺公園，省去尋找車位的時間。活動資訊請隨時關注「公園新花漾」粉絲專頁、「台北市文化局」粉絲專頁、艋舺龍山寺官網。

【活動資訊】

• 《「萬華萬象—共生與綻放」免費懷舊演唱會》

活動日期：115年10月17日（六）

活動地點：艋舺公園（自由入座，免費入場）

演出場次：

場次一:演唱會14:30-16:30（14：00開放入座）、觀眾體驗活動14：00-16：00

場次二:演唱會17:30-19:30、觀眾體驗活動17：00-19：00

•《在地團體週》

日期：115年10月18日（日）

時間：14:00－19:00

地點：艋舺公園

內容：在地市集 × 團體演出 × 打卡互動

交通指南:

1. 搭乘捷運：捷運龍山寺站1號出口即達艋舺公園。

2. 搭乘公車： 1、38、38區、49、201、231、234、245、264、265、310、568、651、656、658、701、705、9089、綠17、藍28，「捷運龍山寺站」 或 「龍山寺（康定路）」 站牌下車，步行1分鐘即達艋舺公園。

北市府10月17日周六上午將舉行「艋舺公園 OPEN UP」開園啟用典禮，迎接艋舺歷史性的大翻轉。開園首日最受矚目的重頭戲，是文化局推出的「萬華萬象、共生與綻放」樂齡懷舊演唱會。圖／北市公園處提供
北市府10月17日周六上午將舉行「艋舺公園 OPEN UP」開園啟用典禮，迎接艋舺歷史性的大翻轉。開園首日最受矚目的重頭戲，是文化局推出的「萬華萬象、共生與綻放」樂齡懷舊演唱會。圖／北市公園處提供

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