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一周兩次 新北捷運三鶯線電力異常

聯合報／ 記者葉德正張策黃子騰／新北報導
新北捷運三鶯線昨天再發生電力異常。聯合報系資料照
新北捷運三鶯線昨天再發生電力異常。聯合報系資料照

新北捷運三鶯線昨天清晨再度發生電力異常，列車在鶯歌區間失去動力，導致部分路段一度改以公車接駁，適逢尖峰時段，不少通勤族受影響。新北捷運公司初判是導電軌供電系統與車輛底部集電元件接觸異常，下午四時已修復全面恢復正常營運。藍綠議員要求捷運局、捷運公司全面檢修並提改善措施。

市長侯友宜說，經了解是導電軌接觸異常引起，第一時間啟動應變機制，公車接駁減少交通衝擊，並加快修復腳步。侯也要求捷運局、捷運公司全面檢視三鶯線機電及土木等面向，避免異常狀況再發生。

昨清晨五時許，捷運公司在營運前調度布車，一輛列車行時鶯歌區間失去動力，行控中心隨啟動緊急應變機制，頂埔站至台北大學站維持正常營運班距約六分鐘，其餘受影響區段緊急啟動公車接駁。部分通勤族反映，到站後才得知列車異常，等候接駁車近一小時。

捷運公司指出，維修團隊會同原廠技師，對車隊及軌道供電設備全面檢視，初判是導電軌供電系統與車輛底部集電元件接觸異常，相關設備已修復，確認系統功能正常、安全無虞。後續將全面檢視土木、軌道及機電設施，研擬預防措施並精進巡檢機制，避免類似情形再發生。

三鶯線七日晚間才發生列車在龍埔站往三峽站方向失去電力，不到一周再度異常。市議員卓冠廷說，三鶯線是新北捷運局首次自行興建的中運量無人駕駛捷運系統，通車不久頻繁故障，遲遲未能有效解決，恐讓人質疑工程品質。市議員呂家愷指出，短時間內接連發生電力異常，必須找出問題並徹底解決，避免故障事件重演。

三鶯線 電力 捷運

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