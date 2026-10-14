夢想嘉年華又來了！17日汐止踩街 巨型花車上路 展演多元藝術魅力

新北市汐止區公所今天表示，2026夢想嘉年華17日將在汐止熱鬧登場，今年主題是「Wildtopia 野性狂歡」，共有來自台灣、西班牙、日本及韓國等地共43隊參加，以大型藝術花車、舞蹈、音樂及創意造型沿街展演，歡迎民眾在遊行沿途欣賞，感受熱鬧的嘉年華氛圍。

2026夢想嘉年華有三大主場活動，歡樂市集17上午11時至下午6時在綜合運動場前的忠孝路段舉辦。踩街遊行下午3時從運動場出發，路線是新台五路、福安街、忠孝東路、南昌街迴轉忠孝東路，終點在忠孝東路和仁愛路口，預計下午6時結束。狂歡晚會下午6時至晚上9時在汐止區行政中心大樓前廣場登場。

區公所說，今年遊行一大亮點是多座大型藝術花車，包括台灣及西班牙團隊全新打造，2座4公尺高的特色花車，以及4台高達6公尺的動力花車，感謝汐止警分局協助交通管制及秩序維護，讓活動得以順利進行。

各國表演團體以舞蹈、音樂、特色服飾及創意造型輪番演出，搭配大型花車緩緩前進。沿途不同國家表演團隊接力演出，民眾可近距離欣賞大型花車及各具特色的街頭表演，平日熟悉的街道也因嘉年華增添不同風貌。

汐止區長林慶豐表示，夢想嘉年華多年來透過大型花車及街頭表演，讓民眾能夠近距離接觸不同形式的藝術。今年更有來自西班牙、日本、韓國等國家的團隊參與，希望藉由活動促進不同文化間的交流，也歡迎各地民眾來到汐止，感受汐止的熱情與活力。

2026夢想嘉年華17日將在汐止熱鬧登場，今年主題是「Wildtopia 野性狂歡」。圖為往年活動照片。圖／汐止區公所提供

2026夢想嘉年華17日將在汐止熱鬧登場，今年主題是「Wildtopia 野性狂歡」。圖為往年活動照片。圖／汐止區公所提供