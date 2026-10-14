汐止區夢想嘉年華周六登場 43隊踩街「野性狂歡」

2026夢想嘉年華就要在10月17日也就是這個星期六，在汐止區熱鬧登場，今年以「Wildtopia 野性狂歡」為主題，邀集了台灣、西班牙、日本、韓國等國內外，共計43隊團體參加，今(14)日記者會在夢想社區舉行，包括汐止區長林慶豐及里長都著裝粉墨登場，現場森巴舞動，野性狂歡。

森巴鼓炒熱現場氣氛，為記者會揭開序幕，夢想嘉年華就要在10/17日登場，記者會中除了展示遊行當中的大型動力花車，現場在森巴鼓中，大家也一起high起來。

記者會上，地主隊金龍里、湖光里也閃閃亮相，不但服裝比去年更辣，舞蹈也密集排練，金龍里森巴女郎吸引大家的目光，現場帶來精彩舞蹈表演，至於湖光里今年一樣是自己手作服裝，配合野性狂歡主題，今年是羊咩咩裝扮，當天將出動30頭羊群，讓大家見識羊咩咩野性的一面。

汐止區長林慶豐表示，夢想嘉年華多年來透過大型花車及街頭展演，讓藝術走出展演場館、融入城市生活。今年更邀集國內外團隊參與，希望藉由不同文化與藝術形式的交流，帶給民眾豐富的觀賞體驗，活動當日上午11點起，汐止區綜合運動場前忠孝東路將率先展開歡樂市集，並規劃創意DIY等活動；下午3點踩街遊行自汐止區綜合運動場出發，行經新台五路、忠孝東路，於南昌街迴轉後返回忠孝東路，終點為忠孝東路與仁愛路口，晚間6點，狂歡晚會接續於汐止區公所行政大樓前廣場登場，安排精彩舞台演出及電視、購物禮券等好禮抽獎，活動一路延續至晚間9點。

夢想社區文教基金會董事長蔡聰明，當天將帶領大型花車與43個國內外藝術團體，沿著汐止區新台五路、忠孝東路遊行，比起去年，延長的路線，要讓更多汐止居民能欣賞各國表演團隊的風采，邀請大家來玩，感受嘉年華繽紛盛宴。

今年活動一大亮點為大型藝術花車，西班牙團隊以「CASTELLAN DANCE 卡斯提爾之舞」為創作主題，花車以旋轉音樂盒呈現兩位戀人的愛情故事。想像兩位戀人在台灣花車「茄苳樹公」的百年大樹下許下願望，並透過舞蹈慶祝彼此的結合，讓西班牙的愛情故事與汐止在地的土地故事，在嘉年華中產生連結，形成獨特的跨文化藝術交流。今年共有43隊國內外團體共襄盛舉，將以舞蹈、音樂、服飾及創意造型遊行踩街，10月17日夢想嘉年華，下午在汐止區公所前運動場集結，晚上還有狂歡晚會，熱情邀請大家一起上街「野性狂歡」。