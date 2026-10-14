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動線調整、增加遊具 汐止區保長公園要規劃改造

觀天下／ 記者陳惠玲／汐止報導
保長公園會勘討論後續改善方法。圖／觀天下有線電視提供
保長公園會勘討論後續改善方法。圖／觀天下有線電視提供

汐止區的保長公園是附近大人、小孩休閒遊憩的好地方，不過，整體動線規劃有待改善，再加上原本的遊具也不敷使用，所以新北市議員白珮茹就召集相關單位人員現場會勘，要求重新規劃動線，進行大改造。

保長里長賴宗福說，現在長興街二段有保長安橋下空間，第二個使用率最高的就是保長公園，但是發現保長公園有一些狀況，就是空間使用效率不是很高，譬如說長輩休憩的座椅是在公園的正中間，讓很多動線安排不是很方便，再來就是無障礙設施也不夠，所以請議員白珮茹協助，看看公園有沒有改造的可能。

因為只有一座小朋友玩的遊具，雖然有溜滑梯、攀爬網，但根本不夠，還有整體公園動線規劃太過零散，光是大人的體健設施就有前後2區，會勘希望公園入口處能夠先進行整地，並且將體健設施做調整，並且在後方原本設置體健設施的空間，再增加大型遊具。

新北市議員白珮茹表示，主要是保長公園已經老舊，再加上附近社區大樓越來越多，住戶一直增加，所以偕同公所經建課先來看一下場地，主要是先改善地平還有排水，以及相關的硬體設施，地面要先處理，才能後續將公園上面的設施陸陸續續改善，會勘討論後，會先就地平做規劃設計，也讓排水能夠順暢，今年先規劃，明年會再與地方溝通，未來也會就全齡化公園，針對設施進行設計，讓大人及小孩都有各自完整的區域，能夠在公園運動遊憩。

汐止區公所經建課長吳學偉指出，因為公園使用的人非常多，到現場評估後發現，確實有改善的空間，評估會朝兩方面去進行，一個是硬體方面，因為保長公園已經很久了，預計將公園的地平、地墊，甚至是排水做改善，先做第一階段，也會先把未來要做兒童遊戲場的空間預留下來，明年初再開工作坊，確定小朋友的需求，比較喜歡的遊具有那些，再去爭取第二階段的經費，提供給小朋友更好的空間。

汐止 公園 白珮茹

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