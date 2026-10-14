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近3萬冊過期期刊每冊20元 新北「綠讀」10月17日登場

聯合報／ 記者張策／新北即時報導
板橋後埔國小25名學童在藝術家帶領下，利用淘汰舊書及過期期刊，製作高1.8公尺的「知識共生樹」，作品將於10月17日新北市立圖書館「綠讀READCYCLE」活動亮相。圖／新北市立圖書館提供
板橋後埔國小25名學童在藝術家帶領下，利用淘汰舊書及過期期刊，製作高1.8公尺的「知識共生樹」，作品將於10月17日新北市立圖書館「綠讀READCYCLE」活動亮相。圖／新北市立圖書館提供

舊書不只能閱讀，還能變成藝術品。新北市板橋後埔國小25名學童將淘汰舊書、過期期刊剪裁拼貼，打造1.8公尺高的「知識共生樹」，作品將在10月17日新北市立圖書館「2026新北綠讀READCYCLE」活動亮相。當天還有二手書交換、永續閱讀市集，全市各區分館更推出近3萬冊過期期刊，每冊只要20元，邀民眾一起挖寶。

新北市立圖書館長吳佳珊表示，今年活動以「知識共享、資源循環、永續生活」為主題，希望從閱讀出發，讓民眾透過舊書交換、綠色消費及手作體驗，認識資源循環的意義。其中「永續閱讀市集」集結20餘家特色攤商，販售二手書、綠色商品，也提供舊物改造及手作體驗，讓民眾逛市集的同時，接觸不同的環保生活方式。

活動也安排多項親子體驗，包括「浪費公主的永續大冒險」繪本故事劇、「永續閱讀探索挑戰」及永續工作坊，民眾還能動手製作柚子洗手液，將生活中常見的素材轉化為實用環保用品。

除了市集，10月17日全市各區分館同步推出過期期刊販售及好書交換活動，精選近3萬冊過期期刊，每冊售價20元，讓原本可能被淘汰的閱讀資源重新流通。總館及22區分館也設置「永續閱讀專區」，陳列環境保護、資源循環、綠色生活等主題書籍，讓民眾從閱讀進一步認識永續議題。

此次活動另一亮點，是由後埔國小25名學童與藝術家共同完成的「知識共生樹」。孩子們將不再使用的舊書及期刊重新剪裁、拼貼，組合成高達1.8公尺的環保裝置藝術，讓原本即將淘汰的紙本資源，以不同形式重新呈現在民眾眼前。

新北市圖也與台北遠東通訊園區（Tpark）合作，10月17日至23日在Tpark大樓一樓大廳舉辦「Tpark for Tomorrow」永續生活展，透過互動展覽、趣味遊戲、生活測驗及集點任務，讓參與者思考日常消費與永續生活的關係。民眾可串聯參與圖書館及Tpark集點活動，完成指定關卡後兌換好禮及愛買購物金。

此外，圖書館同步推出「永續生活故事募集」線上綠色挑戰，鼓勵民眾透過閱讀及日常環保行動完成任務，有機會獲得限量贈品。詳細活動資訊及報名方式，可至新北市立圖書館官網查詢。

板橋後埔國小25名學童在藝術家帶領下，利用淘汰舊書及過期期刊，製作高1.8公尺的「知識共生樹」，作品將於10月17日新北市立圖書館「綠讀READCYCLE」活動亮相。圖／新北市立圖書館提供
板橋後埔國小25名學童在藝術家帶領下，利用淘汰舊書及過期期刊，製作高1.8公尺的「知識共生樹」，作品將於10月17日新北市立圖書館「綠讀READCYCLE」活動亮相。圖／新北市立圖書館提供

板橋後埔國小25名學童在藝術家帶領下，利用淘汰舊書及過期期刊，製作高1.8公尺的「知識共生樹」，作品將於10月17日新北市立圖書館「綠讀READCYCLE」活動亮相。圖／新北市立圖書館提供
板橋後埔國小25名學童在藝術家帶領下，利用淘汰舊書及過期期刊，製作高1.8公尺的「知識共生樹」，作品將於10月17日新北市立圖書館「綠讀READCYCLE」活動亮相。圖／新北市立圖書館提供

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