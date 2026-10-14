企業熱心捐贈 助淡水區新市國小足球隊踢出無限希望

新市國小足球隊成軍至今已有12年，憑藉著孩子們對足球的無比熱情，在有限的資源下屢創佳績。為此，紅樹林有線電視特別捐助新台幣3萬元善款以回饋社會，並擬定足球推廣補助計畫，期盼能扶助學生、健全在地足球發展，造福更多學子。

新市國小足球隊人數，從最初的不到20人激增至目前的80人，成功讓足球運動在淡水紮根發揚。然而，隨著球員人數的成長，教練人力不足以及訓練與參賽經費短缺的窘境也日益凸顯。此次學校特別於視聽教室舉辦了溫馨的捐贈儀式感謝企業贊助，許多小小足球隊員皆到場參與，現場也透過影片回顧了足球隊過去的優異表現。

對於此次的幫助，最大的目的在於讓所有參與足球運動的小朋友能夠獲得永續發展的機會，並且實質減輕家長們的負擔。在各界的共同努力下，除了有議員協助提供良好的場地之外，企業也透過提供相關經費來達成減輕家長負擔的目標。這項充滿意義的足球活動，不僅讓孩子們在教練的細心指導下進行體能與戰術訓練，球員們更展現出十足的勇氣與運動家精神，甚至遠赴台中參加挑戰賽，表現十分優異。

紅樹林有線電視表示，在得知學校積極用心地推廣足球活動後，便決定秉持在地回饋的精神給予微薄的經費補助，並期盼未來能進一步透過公司的資源，將這份對體育的支持在地方上廣為傳播。

校方也對紅樹林有線電視發揮在地優質企業的社會責任表達了深深的感謝，認為這對協助小朋友提升球技有著極大的幫助。未來，期盼孩子們都能在專業標準的場地上認真練習，並代表新市國小四處征戰、締造佳績。同時也相信，在地企業與眾多善心人士的持續協助與幫忙下，大家都能在資源充沛的環境中快樂踢球，並持續收穫好成績。