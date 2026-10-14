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10月24日〈聽見幸福〉板城愛鄰感恩音樂會 聲樂家簡文秀邀唱甜蜜蜜
為凝聚在地情誼、推廣溫暖的社區關懷，板城愛鄰協會攜手聲樂家簡文秀製作，將於10月24日（周六）下午2:30在後埔國小B1演藝廳舉辦〈聽見幸福〉感恩音樂會。活動免費免票入場，歡迎所有市民、愛心朋友與社區鄰里攜家帶眷共同參與，透過音樂與藝術傳遞幸福力量。
這次音樂會陣容極為吸睛，特別邀請到知名聲樂家簡文秀、金曲歌王殷正洋、小提琴家李梅箋、薩克斯風演奏家孫維廷，以及喜樂管弦樂團、雅音詩班合唱團與板城太鼓隊同台演出。從震撼人心的太鼓編製，到高雅悠揚的管弦樂與美聲二重唱，將為在地居民帶來一場國際級的音樂美學饗宴。
當天下午1點起，後埔國小穿堂也將由「幸福市集」率先開跑，歡迎來逛文創與藝術手作，義賣所得將捐助新北在地公益單位，邀您一同來做公益，用愛心溫暖這個溫馨的周末。
音樂會免費免票，現場特別贈送限量億光軍用材質高效能LED手電筒，索完為止，誠摯邀請您共同前來聆賞，席次有限，歡迎市民朋友提早入場，一同在秋日午後「聽見幸福」。
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