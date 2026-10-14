快訊

「純樸說」被罵爆會怕？突稱賈永婕穿著漂亮 賴惠員道歉：本人深感不安

誰讓竹北藍白談崩？黃光芹爆徐欣瑩遭嫁禍 揭「這段協調內幕」

聽新聞
0:00 / 0:00

10月24日〈聽見幸福〉板城愛鄰感恩音樂會 聲樂家簡文秀邀唱甜蜜蜜

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
10/24〈聽見幸福〉板城愛鄰感恩音樂會，聲樂家簡文秀邀唱甜蜜蜜！億光文化基金會／提供
10/24〈聽見幸福〉板城愛鄰感恩音樂會，聲樂家簡文秀邀唱甜蜜蜜！億光文化基金會／提供

為凝聚在地情誼、推廣溫暖的社區關懷，板城愛鄰協會攜手聲樂家簡文秀製作，將於10月24日（周六）下午2:30在後埔國小B1演藝廳舉辦〈聽見幸福〉感恩音樂會。活動免費免票入場，歡迎所有市民、愛心朋友與社區鄰里攜家帶眷共同參與，透過音樂與藝術傳遞幸福力量。

這次音樂會陣容極為吸睛，特別邀請到知名聲樂家簡文秀、金曲歌王殷正洋、小提琴家李梅箋、薩克斯風演奏家孫維廷，以及喜樂管弦樂團、雅音詩班合唱團與板城太鼓隊同台演出。從震撼人心的太鼓編製，到高雅悠揚的管弦樂與美聲二重唱，將為在地居民帶來一場國際級的音樂美學饗宴。

當天下午1點起，後埔國小穿堂也將由「幸福市集」率先開跑，歡迎來逛文創與藝術手作，義賣所得將捐助新北在地公益單位，邀您一同來做公益，用愛心溫暖這個溫馨的周末。

音樂會免費免票，現場特別贈送限量億光軍用材質高效能LED手電筒，索完為止，誠摯邀請您共同前來聆賞，席次有限，歡迎市民朋友提早入場，一同在秋日午後「聽見幸福」。

簡文秀 音樂會

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

秋遊南庄部落健行音樂會 14日開放報名限額600人

點點心Signartue攜手遠百竹北推公益一日店長 關懷那山麻谷兒童

Coupang酷澎國慶連假前進嘉義諸羅搖滾　行動應援南台灣音樂盛事！專屬攤位冰飲大放送、新客再送99元優惠券

影／孝琳金門開唱捧高粱酒超吸睛 清唱6首歌寵粉網友讚金酒賺到

相關新聞

淡水101歲人瑞洪許俸創德裕魚酥名產 每天抹粉點胭脂走石階

重陽節將至，新北市長侯友宜今拜訪101歲人瑞洪許俸，送上重陽禮金2萬元和蘋果禮盒及資生堂化妝品，並代衛福部致贈金鎖片及總統府頒贈的敬老狀。

雙溪區推銀髮女力營養課程 優格手作促健康

為促進長者健康老化，提升婦女健康意識與性別平權觀念，雙溪區公所於今(14)日舉辦「115年銀髮女力向前走：營養健康與平權同行」課程，邀請營養師薛曉晶以「從腸道開始的健康老化」為主題，帶領長輩認識發酵食物與腸道健康的關係，並透過優格手作體驗，將營養知識融入日常生活，現場互動熱絡。

企業熱心捐贈 助淡水區新市國小足球隊踢出無限希望

新市國小足球隊成軍至今已有12年，憑藉著孩子們對足球的無比熱情，在有限的資源下屢創佳績。為此，紅樹林有線電視特別捐助新台幣3萬元善款以回饋社會，並擬定足球推廣補助計畫，期盼能扶助學生、健全在地足球發展，造福更多學子。

夢想嘉年華又來了！17日汐止踩街 巨型花車上路 展演多元藝術魅力

新北市汐止區公所今天表示，2026夢想嘉年華17日將在汐止熱鬧登場，今年主題是「Wildtopia 野性狂歡」，共有來自台灣、西班牙、日本及韓國等地共43隊參加，以大型藝術花車、舞蹈、音樂及創意造型沿街展演，歡迎民眾在遊行沿途欣賞，感受熱鬧的嘉年華氛圍。

動線調整、增加遊具 汐止區保長公園要規劃改造

汐止區的保長公園是附近大人、小孩休閒遊憩的好地方，不過，整體動線規劃有待改善，再加上原本的遊具也不敷使用，所以新北市議員白珮茹就召集相關單位人員現場會勘，要求重新規劃動線，進行大改造。

汐止區夢想嘉年華周六登場 43隊踩街「野性狂歡」

2026夢想嘉年華就要在10月17日也就是這個星期六，在汐止區熱鬧登場，今年以「Wildtopia 野性狂歡」為主題，邀集了台灣、西班牙、日本、韓國等國內外，共計43隊團體參加，今(14)日記者會在夢想社區舉行，包括汐止區長林慶豐及里長都著裝粉墨登場，現場森巴舞動，野性狂歡。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。