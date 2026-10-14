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雙溪區推銀髮女力營養課程 優格手作促健康

觀天下／ 記者陳郁薇／雙溪報導
課程安排優格手作體驗，讓參與者透過實際操作，認識食材與製作過程。圖／觀天下有線電視提供
課程安排優格手作體驗，讓參與者透過實際操作，認識食材與製作過程。圖／觀天下有線電視提供

為促進長者健康老化，提升婦女健康意識與性別平權觀念，雙溪區公所於今(14)日舉辦「115年銀髮女力向前走：營養健康與平權同行」課程，邀請營養師薛曉晶以「從腸道開始的健康老化」為主題，帶領長輩認識發酵食物與腸道健康的關係，並透過優格手作體驗，將營養知識融入日常生活，現場互動熱絡。

課程中，薛曉晶營養師分享腸道健康與日常飲食的關聯，介紹發酵食物的營養特色及食用觀念，協助長輩建立健康飲食知識。除了理論講解，也安排優格手作體驗，讓參與者透過實際操作，認識食材與製作過程，從生活中學習照顧自己的健康，讓營養知識更加貼近生活。

除了營養健康課程，活動也融入婦女權益與性別主流化宣導，鼓勵婦女在照顧家庭之餘，也要重視自身需求與健康，了解相關權益，建立自我照顧的觀念。透過課程學習與交流互動，讓長輩不僅獲得健康知識，也有機會走出家門、拓展社交生活，增進彼此交流。

雙溪區公所表示，透過銀髮健康課程，期盼鼓勵長者持續參與社區活動，培養健康生活習慣，並提升婦女對健康及自身權益的重視。未來也將持續結合相關資源，推動健康促進與性別平權觀念，陪伴長者打造健康、自在且充實的銀髮生活。

雙溪區 健康 優格

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