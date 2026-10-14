瑞芳地區山藥評鑑 葉俊郎勇奪冠軍再獲亞軍

2026新北健康三寶山藥行銷推廣活動，瑞芳地區山藥評鑑今(14)日在雙溪舉行，今年分為穴管組及零餘子組，各有15組農友參賽。山藥產銷班班長葉俊郎兩組都報名參加，憑藉用心栽培與對品質的堅持，拿下零餘子組冠軍、穴管組亞軍，展現雙溪山藥的優良品質與在地農友的栽培實力。

葉俊郎長期投入山藥栽培，除了用心照顧作物，也重視與其他農友之間的經驗交流，透過彼此分享種植心得與栽培技術，共同提升山藥品質。他表示，農業發展不能只靠個人努力，大家一起交流、互相學習，把品質顧好，才能讓更多人看見雙溪山藥的特色，也讓在地農產持續累積口碑。

本次評鑑邀請農改場專業人員、農業產銷輔導專家及廚師擔任評審，透過專業評比，展現不同品種山藥的特色與品質。藉由評鑑活動，不僅肯定農友平日辛勤耕耘的成果，也提供彼此觀摩學習的機會，促進在地農業技術交流。

雙溪山藥是地方重要農特產品，農友們長期投入栽培與品質管理，累積出具有地方特色的農產實力。未來也期盼透過評鑑、行銷推廣及農友間的合作，持續提升雙溪山藥的知名度，讓更多民眾認識並支持在地優質農產品。