因應樹木移除議題 北市設小樹保衛站供查詢

台北市政府今天表示，因應輿情關注樹木移除、修剪及公共工程涉及樹保議題，宣布「小樹保衛站」查詢網站上線，整合爭議案件、樹木處置原因及相關佐證資料供市民公開查詢。

台北市政府今天召開「樹木闢謠大會」記者會，表示7月起已發布約40篇新聞稿說明相關議題，今天再宣布「小樹保衛站」查詢網站上線，民眾可至公園處官網公告資訊區連結查詢。

市府表示，近期受關注案件分五大類型。首先是天災造成，包含玉成公園樹木因颱風倒塌又臨近變電箱，基於安全移除；成美右岸河濱公園樹木，則因7月颱風巴威造成樹幹斷裂，無復原可能並影響通行安全而移除，非無故砍伐。

市府說，第二類為病害移除，例如感染俗稱「樹木癌症」即褐根病的天母圓環榕樹，於施用標靶藥劑撲克拉後，仍無法有效抑制病情，今夏樹幹基部出現褐根病菌絲面，考量樹木健康及路人安全，事前公告，於6月移除。

根據市府新聞稿，第三類型是私地樹木，部分網路流傳的樹木過度修剪照片，例如內湖某社區、健康路住宅及榮華一路1巷內空地樹木等案，以及北藝大後門外樹木遭攔腰砍斷，都不是市府修剪，是私人或其他管理單位自行處理。

市府表示，第四類案件是公共工程需要，例如松仁路樹木案件，網傳是為施作遮陽設施遭移除，實是配合捷運環狀線東環段Y38站地下站體開挖、連續壁施作及地下管線遷移等工程需求，才先行移植既有樹木，與遮陽設施毫無關聯，後續工程完工後也將辦理樹木復植。

市府說，第四類案件包括美崙公園案件，本案是回應地方需求，規劃興建地下停車場，會以樹籍調查、原地保留、現地移植為原則進行，也會舉辦說明會。

北市府表示，第五類案件則純屬謠言，例如網傳因忠孝東路四段228號前為設置生飲台移除行道樹，經查原本就沒種植行道樹。另網傳敦化南路中央分隔島為擴大人行道工程移除樹木，但施工過程中從未移植或移除樹木。

市府說，除持續落實樹木養護及管理，也積極推動城市綠化，從民國112年至115年9月底，北市已增加4萬2250株喬木。預計至119年底再增加逾4萬株喬木，綠化規模估計相當於7.67座大安森林公園，持續擴大綠蔭。