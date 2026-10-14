12組青創品牌駐幸安市場 北市閒置攤位成為創業舞台助累積實戰經驗

閒置攤位變身青年創業舞臺！臺北市政府青年局推動「市青報到！傳統市場青年創業輔導計畫」，選定交通便利、鄰近住宅、辦公及學校的中正區幸安市場，14日迎來12組青創品牌進駐一日開幕活動。品牌涵蓋飲品、餐食、甜點及文創選品，青年將透過實際營業接觸消費者、了解市場需求，累積商品銷售與顧客經營經驗，也讓市場消費者有機會認識更多青年創業品牌。

市長蔣萬安表示，市府整合青年局、產業局資源，並感謝幸安市場自治會支持，運用市場閒置攤位打造青年實體創業場域，透過三大方向促進青年創業與傳統市場共榮共好。第一，降低創業門檻，提供進駐初期免空間租金、免裝潢費等措施，減輕青年創業負擔；第二，促進經驗交流，讓青年創業團隊與傳統攤商互相學習，交流創業理念與市場營運經驗；第三，拓展市場客群，提供消費者更多元的商品選擇，為傳統市場注入新活力。臺北市政府會持續支持青年勇敢創業、築夢踏實，促進青年品牌與傳統市場共榮發展。

青年局長周羿希表示，青年創業需要循序漸進的實務歷練與資源支持。青年局透過全國首創「一案到底」創業陪跑服務，提供企劃、法規、財務、行銷等輔導，並辦理免收攤位費的市集活動，提供青年販售商品、測試市場的機會。透過過往計畫的執行經驗，青年局進一步發現青年對實體營業空間的需求，因此攜手產業局推動本計畫，媒合傳統市場閒置攤位，為青年拓展實體營運提供更多機會。

青年局說明，此次進駐的12組青創品牌涵蓋飲品、餐食、甜點及文創選品，包括新奇的飲料販賣機「酉茶（YOUTEA）」、明太子法棍麵包「HERE THERE」、咖啡與復古零食「不要不見 STILL HERE」、經典家傳「黃河韭菜盒」、手作法式茶點「野果小點」、來自大稻埕的「滿潮刈包」、咖啡與冰淇淋「冰冰蹦蹦工作室」、軟Q不黏牙牛軋糖「有菓手工」、潮玩IP店「PLAY IN GARAGE 玩聚所」、原創插畫「查高插畫」、質感小物「金星男子 THE VENUSIANS」，以及迷你綠手作「植物方塊」等，為幸安市場帶來更多元的商品與服務。

青年局表示，除提供青年經營空間，也一併規劃青創攤區整體形象，透過側招、布招等統一識別設計，提升青創攤區辨識度，並優化公共區域及共食空間，讓青創品牌與市場環境相互融合。青創專區開幕活動後，青年局也將持續協助12組青年品牌依各自營運需求，於11月陸續完成攤位空間配置、品牌識別及設備進場等攤位裝修作業，以完整呈現各品牌特色與營業樣貌，提供消費者更好的體驗。