淡水101歲人瑞洪許俸創德裕魚酥名產 每天抹粉點胭脂走石階

重陽節將至，新北市長侯友宜今拜訪101歲人瑞洪許俸，送上重陽禮金2萬元和蘋果禮盒及資生堂化妝品，並代衛福部致贈金鎖片及總統府頒贈的敬老狀。

洪許俸雖已高齡101歲，仍耳聰目明，每天出門前還會化妝，塗上最愛的紅色口紅，然後步下106階，到淡水老街已創立74年的德裕魚酥魚丸店跟老客戶寒喧，中午再循著石階，緩緩的步上有著日式庭院的住家。為了侯友宜等人到訪，阿嬤今精心打扮，顯得容光煥發，侯友宜一進門，就直誇：「阿嬤，您真水耶！」

洪許俸原是三芝人，17歲嫁入洪家，與夫婿洪炳堅一起在媽祖間賣魚。鄰近漁港，漁獲多又新鮮，有時賣不完，於是兩人商議，何不利用新鮮的魚做成魚丸來賣？自此開始研發魚丸、魚酥，魚丸新鮮Q彈，口碑遠傳，生意鼎盛，後來因改建鐘鼓樓，遷移到淡水老街，店內懸掛的「德裕魚丸店」木匾，刻有民國四十二年創立，說明老店的歷史。

洪許俸和先生育有一子洪燦星，1998年洪燦星接手後，引進自動化生產，德裕魚酥成為主要產品，不僅批發，還上架到7-11及家樂福（現已更名為萬家福），行銷全台，也成為淡水名產之一。

洪燦星表示，父母辛苦創業，父親為感謝母親同甘共苦，在事業穩定後，帶著母親環遊世界，母親大概在50多歲就已遊遍各國，母親生性活潑，樂善好施，曾參加淡水工商婦女會、太極拳協會等，也得過新北市模範母親。

洪許俸的媳婦則盛讚母親樂觀開朗為長壽的秘訣，晨起梳洗後會上妝，塗上口紅，在佛堂禮佛時也會哼曲；臨睡前還會哼著日本歌謠或最愛的美空雲雀歌曲，從客廳一路唱到房間。在眾人的鼓譟下，洪許俸當場唱起「桃太郎」兒歌，侯友宜等人幫忙打拍子，大家掌聲連連。

侯友宜說，洪許俸阿嬤早年辛苦持家，與先生賣魚、賣魚丸，而後創立德裕魚酥，成為淡水三大名產之一，與鐵蛋、阿給齊名，許多遊客到淡水來玩，都會特別到德裕老店來買魚酥，如今四代同堂，孫子洪偉賓更擴大事業，經營淡水紅樓古蹟餐廳，也是遊客喜歡拍照打卡的景點，這些都是阿嬤的成就。

新北市社會局說，新北市今年重陽禮金10月14日匯入長輩指定帳戶，採現金領取者從17日起在29區公所指定地點發放。全市預計有82萬餘名長輩受惠，禮金從1500元起跳，最高為2萬元。社會局長李美珍說，重陽禮金標準為65至79歲1500元，80至89歲2000元，90至99歲5000元，百歲人瑞為2萬元。經統計，全市約有95％長輩採匯款致贈，其餘領現金者，提醒要攜帶身分證和印章到各區公所指定地點領取；如本人不便領取，也可以由代領人攜帶自己和長輩的身分證及印章領取。現金領取至今年12月31日止，逾期將不再受理。

今年新北市100歲以上的人瑞有1029人，將由各區長代表市府致贈重陽敬老禮金2萬元，讓長者可以依照自己的喜好來買愛吃的食品或營養品。

新北市長侯友宜今拜訪101歲人瑞洪許俸，送上重陽禮金2萬元等心意，彼此閒話家常，氣氛溫馨。記者林昭彰／攝影

新北市長侯友宜今拜訪101歲人瑞洪許俸，送上重陽禮金2萬元等心意，彼此閒話家常，氣氛溫馨。記者林昭彰／攝影

新北市長侯友宜今拜訪101歲人瑞洪許俸，送上重陽禮金2萬元等心意，彼此閒話家常，氣氛溫馨。記者林昭彰／攝影