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新北友善建築工地評選揭曉 70處工地角逐、5處獲獎

聯合報／ 記者張策／新北即時報導
新北市長侯友宜（中）與115年度新北市友善建築工地獲獎業者一起合影，成為產業典範，期望帶動更多營造業精進管理，提升施工品質。圖／新北市工務局提供
新北市長侯友宜（中）與115年度新北市友善建築工地獲獎業者一起合影，成為產業典範，期望帶動更多營造業精進管理，提升施工品質。圖／新北市工務局提供

新北市「友善建築工地評選」今年邁入第4屆，共有70處工地報名，最終選出5處優良工地。新北市長侯友宜今在市政會議頒獎表揚，其中特優獎由四零四科技股份有限公司「MOXA新莊總部大樓新建工程」獲得，透過低噪音工法及防音設備降低施工干擾，成為本屆評選亮點。

侯友宜表示，建築工地是城市建設重要一環，除要求落實法定安全及環境管理，也希望透過友善工地評選，鼓勵營造業者提升自主管理及施工品質。他說，評選活動已連續舉辦4屆，盼藉由公開表揚優良案例，讓業者交流創新管理方式，兼顧城市發展與周邊居民生活品質。

新北市工務局長馮兆麟指出，今年共有70處工地參與評選，評審針對工地友善管理、污染防治、安全衛生、周邊道路維護及創新作為等5大面向進行評比，最終選出5處表現優異的工地，分別頒發特優、優等及佳作獎項。

馮兆麟表示，本屆特優獎由四零四科技股份有限公司「MOXA新莊總部大樓新建工程」獲得，該工地採用預壘樁低噪音工法，並使用防音型發電機，降低施工期間產生的噪音，減少對周邊環境及居民的影響，在噪音防制方面獲得評審肯定。

今年評選也特別將「友善職場環境」及「智能監控應用」列為重點。馮兆麟說，部分參選工地主動導入智慧監控系統，設置噪音、空氣品質即時監測設備，讓施工單位能掌握環境變化，並規畫性別友善空間，改善工地工作環境，在施工效率、安全及勞工權益之間取得平衡。

馮兆麟指出，建築工地不只要顧及施工品質，也應重視周邊道路環境及居民生活，尤其都市開發密集的地區，施工噪音、空氣污染及道路維護都與民眾日常生活息息相關，透過評選鼓勵業者主動改善，希望讓友善施工成為營造業的基本要求。

工務局表示，新北市是六都中唯一持續辦理友善建築工地評選的城市，未來將持續鼓勵業者導入智慧科技及創新管理方式，提升施工安全與環境品質。完整得獎名單可至工務局官網、臉書粉絲團「工程圖輯隊」及新北市營建工程資訊整合平台查詢。

新北市政府舉辦「第4屆友善建築工地評選」，選出5表現優異的工地，在噪音防制及管理作為展現卓越成效。圖／新北市工務局提供
新北市政府舉辦「第4屆友善建築工地評選」，選出5表現優異的工地，在噪音防制及管理作為展現卓越成效。圖／新北市工務局提供

115年度新北市友善建築工地評選，共吸引70處工地參加，從工地友善管理、污染防治、安全衛生、周邊道路維護及策進創新等五大面向綜合評選。圖／新北市工務局提供
115年度新北市友善建築工地評選，共吸引70處工地參加，從工地友善管理、污染防治、安全衛生、周邊道路維護及策進創新等五大面向綜合評選。圖／新北市工務局提供

新北市長侯友宜（左四）與獲得優等獎的「頂埔安居社會住宅新建工程」業者與建築師一起合影，並親自頒獎表揚，肯定其努力。圖／新北市工務局提供
新北市長侯友宜（左四）與獲得優等獎的「頂埔安居社會住宅新建工程」業者與建築師一起合影，並親自頒獎表揚，肯定其努力。圖／新北市工務局提供

大陸工程2處建築工地分別獲得優等、佳作的肯定，新北市長侯友宜（左四）及環保局長程大維（左一）、工務局副局長蘇志民（左二），與業者代表共同合影。圖／新北市工務局提供
大陸工程2處建築工地分別獲得優等、佳作的肯定，新北市長侯友宜（左四）及環保局長程大維（左一）、工務局副局長蘇志民（左二），與業者代表共同合影。圖／新北市工務局提供

四零四科技股份有限公司「MOXA新莊總部大樓新建工程」榮獲特優，新北市長侯友宜（左四）頒獎表揚，並與環保局長程大維（左一）、工務局副局長蘇志民（左二）及業者代表、建築師合照。圖／新北市工務局提供
四零四科技股份有限公司「MOXA新莊總部大樓新建工程」榮獲特優，新北市長侯友宜（左四）頒獎表揚，並與環保局長程大維（左一）、工務局副局長蘇志民（左二）及業者代表、建築師合照。圖／新北市工務局提供

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