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上班記得揪團大步 每天7千步就能抽3萬元現金

聯合報／ 記者林媛玲／新北即時報導
新北市衛生局推「職場大步走 揪團動滋動」抽獎活動，活動總獎金50萬元，最大獎3萬元現金。圖／新北衛生局提供
新北市衛生局推「職場大步走 揪團動滋動」抽獎活動，活動總獎金50萬元，最大獎3萬元現金。圖／新北衛生局提供

上班族工作忙碌，久坐時間長，新北衛生局推「職場大步走 揪團動滋動」抽獎活動，號召全市職場揪同事、組戰隊，一起走出健康、挑戰抽獎金。衛生局表示，隊伍平均每日步數達7000步，即可取得抽獎資格，活動總獎金50萬元，最大獎3萬元現金，前20家還可額外獲得3000元禮券，活動報名至115年10月21日截止報名，邀請各企業、機關及職場把握機會，讓同事間的團隊默契，從辦公室延伸到健康生活。

新北衛生局長陳潤秋表示，上班族工作忙碌，其實健康不一定要靠特別安排運動，只要善用生活中的零碎時間，例如走樓梯取代搭電梯、午休步行買午餐、搭車提早一站下車，就能輕鬆增加活動量。這次活動鼓勵同事揪團、互相打氣，讓「一起走路」成為職場新風潮，不僅增進團隊情誼，也讓健康融入工作日常，打造更有活力的健康職場。

新北「職場大步走」每隊由3至5人組成，參加者使用新北動健康APP「職場大步走」功能組隊，活動期間115年10月27日至115年11月16日，隊伍平均每日步數達7000步，即可取得抽獎資格。歡迎各職場立即號召同事，從午休散步到下班健走，一起累積健康、挑戰大獎，詳細辦法請至「新北動健康」網站查詢

衛生局 禮券 上班族 新北

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