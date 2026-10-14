三鶯線一週兩度電力異常 藍綠議員籲全面檢修：別讓民眾失去信任

新北捷運三鶯線今晨再度發生電力異常，距離上次故障不到一週，正值通勤尖峰也引發民怨。藍綠議員均要求捷運局及新北捷運公司盡速查明原因、全面檢修。民進黨新北市議員卓冠廷指出，若短時間內反覆發生問題，恐讓民眾質疑新北自行興建捷運的品質；國民黨新北市議員呂家愷則呼籲利用非營運時段系統性排查，一次解決問題。

三鶯線今天清晨5時30分許，一列車在鶯歌站發生電力異常，導致列車無法行駛。新北捷運公司調整營運模式，頂埔站至台北大學站維持正常行駛，台北大學站至鶯桃福德站則改以公車接駁。由於適逢上班、上課尖峰，不少通勤族受到影響，也有民眾反映到站後才得知停駛，甚至等候接駁車近1小時。

三鶯線今年6月30日通車、9月1日開始收費營運，10月7日晚間才發生列車在龍埔站往三峽站方向失去電力，當時龍埔站至台北大學站一度改採單線雙向運轉，直到隔日上午8時才恢復正常營運。如今相隔不到7天又發生電力異常，營運穩定性再受關注。

卓冠廷表示，三鶯線是新北捷運局首次自行興建的中運量無人駕駛捷運系統，過去新北自行興建的均為淡海、安坑等輕軌，這次由新北自行推動中運量捷運，原本有助地方監督，也能依照在地需求規畫，但若才剛通車就頻繁出現故障，卻始終無法有效解決，長期下來恐讓民眾質疑新北捷運局的工程品質。

卓冠廷強調，他並非認定捷運局施工或驗收一定有問題，也不打算在現階段直接責難市府，認為應給予捷運局及捷運公司調查、改善的時間，但不能讓類似狀況一再發生。他指出，若故障成為常態，影響的不只是當下乘客，更是民眾對新北捷運建設的信心。

「我希望它改，把它改好，可是不能再發生。」卓冠廷說，新北自己興建捷運本來就是值得推動的方向，但如果接連發生問題，未來民眾難免拿台北、新北興建的捷運系統比較，質疑為何新北自行興建的系統反覆出狀況。

卓冠廷認為，捷運局及捷運公司應盡速釐清兩次異常原因，並提出具體改善方式，不能讓民眾對新北捷運的信任產生疑慮，否則也不利未來捷運建設推動。

呂家愷則表示，三鶯線短時間內接連發生電力系統異常，捷運局與新北捷運公司一定要找出問題，並一次解決。他建議利用非營運時段，針對相關設備進行系統性排查，釐清究竟是哪個環節出現異常，避免類似情況再次發生，影響民眾搭乘。