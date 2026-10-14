快訊

蘇花改5車連環撞休旅車遭大車夾擊 副駕座男OHCA、4人受傷送醫

英男闖虎舍喪命！生前自拍曝光 遭攻擊竟叫老虎別調皮

春哥侃陸／烘焙店成破產新件套 大鬆馳潮下恐釀危機？

聽新聞
0:00 / 0:00

三鶯線一週兩度電力異常 藍綠議員籲全面檢修：別讓民眾失去信任

聯合報／ 記者張策／新北即時報導
新北捷運三鶯線不到一週兩度發生電力異常，影響民眾通勤，藍綠議員呼籲捷運局及新北捷運公司全面檢修，儘速查明故障原因，避免類似情況再度發生。記者張策／攝影
新北捷運三鶯線不到一週兩度發生電力異常，影響民眾通勤，藍綠議員呼籲捷運局及新北捷運公司全面檢修，儘速查明故障原因，避免類似情況再度發生。記者張策／攝影

新北捷運三鶯線今晨再度發生電力異常，距離上次故障不到一週，正值通勤尖峰也引發民怨。藍綠議員均要求捷運局及新北捷運公司盡速查明原因、全面檢修。民進黨新北市議員卓冠廷指出，若短時間內反覆發生問題，恐讓民眾質疑新北自行興建捷運的品質；國民黨新北市議員呂家愷則呼籲利用非營運時段系統性排查，一次解決問題。

三鶯線今天清晨5時30分許，一列車在鶯歌站發生電力異常，導致列車無法行駛。新北捷運公司調整營運模式，頂埔站至台北大學站維持正常行駛，台北大學站至鶯桃福德站則改以公車接駁。由於適逢上班、上課尖峰，不少通勤族受到影響，也有民眾反映到站後才得知停駛，甚至等候接駁車近1小時。

三鶯線今年6月30日通車、9月1日開始收費營運，10月7日晚間才發生列車在龍埔站往三峽站方向失去電力，當時龍埔站至台北大學站一度改採單線雙向運轉，直到隔日上午8時才恢復正常營運。如今相隔不到7天又發生電力異常，營運穩定性再受關注。

卓冠廷表示，三鶯線是新北捷運局首次自行興建的中運量無人駕駛捷運系統，過去新北自行興建的均為淡海、安坑等輕軌，這次由新北自行推動中運量捷運，原本有助地方監督，也能依照在地需求規畫，但若才剛通車就頻繁出現故障，卻始終無法有效解決，長期下來恐讓民眾質疑新北捷運局的工程品質。

卓冠廷強調，他並非認定捷運局施工或驗收一定有問題，也不打算在現階段直接責難市府，認為應給予捷運局及捷運公司調查、改善的時間，但不能讓類似狀況一再發生。他指出，若故障成為常態，影響的不只是當下乘客，更是民眾對新北捷運建設的信心。

「我希望它改，把它改好，可是不能再發生。」卓冠廷說，新北自己興建捷運本來就是值得推動的方向，但如果接連發生問題，未來民眾難免拿台北、新北興建的捷運系統比較，質疑為何新北自行興建的系統反覆出狀況。

卓冠廷認為，捷運局及捷運公司應盡速釐清兩次異常原因，並提出具體改善方式，不能讓民眾對新北捷運的信任產生疑慮，否則也不利未來捷運建設推動。

呂家愷則表示，三鶯線短時間內接連發生電力系統異常，捷運局與新北捷運公司一定要找出問題，並一次解決。他建議利用非營運時段，針對相關設備進行系統性排查，釐清究竟是哪個環節出現異常，避免類似情況再次發生，影響民眾搭乘。

三鶯線 電力 呂家愷 鶯歌 卓冠廷 新北捷運

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

新北捷運三鶯線電力異常 鶯歌站至鶯桃福德站改以公車接駁

新北環狀線轉乘「更近一步」！優化轉乘動線 板橋站新增出入口上梁 預計2027年下半年啟用

基隆捷運經費審議、機電統包雙過關 新北拚2033年完工

三鶯線熱心乘客協助壓制持刀歹徒 侯友宜致贈捷運免費搭乘票卡表揚

相關新聞

三鶯線一週兩度電力異常 藍綠議員籲全面檢修：別讓民眾失去信任

新北捷運三鶯線今晨再度發生電力異常，距離上次故障不到一週，正值通勤尖峰也引發民怨。藍綠議員均要求捷運局及新北捷運公司盡速查明原因、全面檢修。民進黨新北市議員卓冠廷指出，若短時間內反覆發生問題，恐讓民眾質疑新北自行興建捷運的品質；國民黨新北市議員呂家愷則呼籲利用非營運時段系統性排查，一次解決問題。

上班記得揪團大步 每天7千步就能抽3萬元現金

上班族工作忙碌，久坐時間長，新北市衛生局推「職場大步走 揪團動滋動」抽獎活動，號召全市職場揪同事、組戰隊，一起走出健康、挑戰抽獎金。衛生局表示，隊伍平均每日步數達7000步，即可取得抽獎資格，活動總獎金50萬元，最大獎3萬元現金，前20家還可額外獲得3000元禮券，活動報名至115年10月21日截止報名，邀請各企業、機關及職場把握機會，讓同事間的團隊默契，從辦公室延伸到健康生活。

新北警消廳舍改建拚降低流動 侯友宜：活化舊空間增200間宿舍留人才

任期即將結束的新北市長侯友宜，今天主持市政會議時表示，8年來推動63處警消廳舍建設，其中33處完工啟用、11處興建中、19處規畫中，後續將透過整修重新配置活化閒置空間，增加員警住宿量能及居住條件降低人員流動，讓警察安心維護治安。

12組青創品牌進駐幸安市場 台北市閒置攤位變身創業舞台

閒置攤位變身青年創業舞台，台北市政府青年局推動「市青報到、傳統市場青年創業輔導計畫」，選定交通便利、鄰近住宅、辦公及學校的中正區幸安市場，迎來12組青創品牌進駐。

新北養豬場違規運廚餘 陳駿季：明年廚餘養豬落日政策不變

非洲豬瘟中央災害應變中心昨日表示，農業部動植物防疫檢疫署接獲新北市動保處通報，查獲轄內某飼養49頭豬隻的養豬場違規運入廚餘，已啟動採樣檢驗及移動管制，相關違規情形刻正進行行政調查。農業部長陳駿季今天表示，明年起全面禁止廚餘養豬落日政策不變。

天涼豬肉消費攀升 新北「四道防線」嚴防斃死豬流向餐桌

隨著天氣漸漸轉涼，肉品市場熱絡帶來豬肉消費高峰，新北市動保處為杜絕斃死豬流入市面，從養豬場、化製車、化製場3端執行管控，4道嚴密防線包括建立電子化製三聯單、GPS定位監控、路邊攔查到雲端資料比對，維護動物防疫及食品衛生安全。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。