新北警消廳舍改建拚降低流動 侯友宜：活化舊空間增200間宿舍留人才

任期即將結束的新北市長侯友宜，今天主持市政會議時表示，8年來推動63處警消廳舍建設，其中33處完工啟用、11處興建中、19處規畫中，後續將透過整修重新配置活化閒置空間，增加員警住宿量能及居住條件降低人員流動，讓警察安心維護治安。

新北市政府今天上午召開市政會議，警察局長方仰寧進行專題報告時指出，過去部分基層警、消同仁長期待在老舊的廳舍克難堅守，高昂的居住與通勤成本也讓人才留任面臨挑戰。這8年來透過持續改善警消的工作環境，共完成63處警消廳舍建設，其中警察局部分共41處，包含完工啟用22處、興建中4處、規劃中15處。已完工啟用的包括蘆洲分局、中興橋派出所、三重交通分隊以及三峽警犬隊基地等共22處；興建中的有三重慈福派出所、淡水新市派出所等4處；規劃中的有中和分局及海山文聖派出所等15處。

方仰寧指出，為因應新形態的科技犯罪以及複合型的防災需求，目前三重安芯中心警察局駐地以及消防局的EOC即將完工進駐，另外還有110勤務指揮中心，戰情中心、刑事鑑識中心等單位，將成為智慧的治安節點，打造全市一體、堅不可摧的智慧安全防護網。接下來將全力推動中和、三峽、板橋及淡水4個分局的新建。其中中和、三峽分局目前依規劃進度進行中；板橋與淡水分局部分將計劃與停車場多目標共構新建。

方仰寧說，外勤同仁多來自中南部、年輕未婚，面臨雙北高昂租金與通勤成本，每年統調外流人數多，今年9月的缺額已超過500人，治安人才流失與缺額嚴峻。為滿足基層員警的需求、穩固警力，警察局規劃透過活化職務宿舍打造安居環境，其中板橋新民街宿舍、中和勤務大樓、板橋分局防治科搬遷後的舊廳舍，以及三重分局中興橋派出所、慈福派出所舊廳舍等5處空間，將透過整修與空間重新配置增加員警住宿量能。

方仰寧指出，警察局預計爭取8000多萬元經費，明年陸續啟動，後年底完工，優先提供近200名員警入住；第二波也盤點出新莊、汐止、板橋、中、永和、貢寮等10處可用空間，擴充宿舍數量。

侯友宜表示自己是警消出身的市長，對第一線警、消同仁非常重視，沒有安全就沒有一切，安居樂業「安」在最前面。要第一線的夥伴們出生入死，我們就要給他最完善的配備，最基本的就是廳舍及職務宿舍。

侯友宜指出，除了廳舍之外，職務宿舍的活化也希望各局處全力配合，只要有公益回饋空間能給警察或消防做職務宿舍的，就盡量拿出來做職務宿舍，讓同仁的流動性少一點。雖然今年補了396個缺額，但退休人數也多，為了讓我們新北市的警消同仁能夠留下來服務，對同仁宿舍的優化也不斷地推動，希望留住更多的警消同仁在這個地方安心工作，預計可容納750人，讓他們可以安心地打擊犯罪，讓我們新北市成為一個更宜居、更安全的好城市。

警察局長方仰寧進行專題報告。記者黃子騰／攝影

準備改建的板橋分局。記者黃子騰／攝影