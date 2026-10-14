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12組青創品牌進駐幸安市場 台北市閒置攤位變身創業舞台
閒置攤位變身青年創業舞台，台北市政府青年局推動「市青報到、傳統市場青年創業輔導計畫」，選定交通便利、鄰近住宅、辦公及學校的中正區幸安市場，迎來12組青創品牌進駐。
品牌涵蓋飲品、餐食、甜點及文創選品，青年將透過實際營業接觸消費者、了解市場需求，累積商品銷售與顧客經營經驗，也讓市場消費者有機會認識更多青年創業品牌。台北市長蔣萬安表示，青年創業需要資源，也需要實際經營的機會，青年局、產業局資源，運用幸安市場閒置攤位打造青年實體創業場域，並結合品牌行銷及創業輔導，提供進駐初期免空間租金、免裝潢費等措施，降低青年投入實體市場的門檻，活化閒置攤位，讓空間發揮實際效益，支持青年實踐創業想法，也促進青年品牌與傳統市場相互交流、共榮共好。
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