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新北養豬場違規運廚餘 陳駿季：明年廚餘養豬落日政策不變

聯合報／ 記者李柏澔／台北即時報導
為防堵非洲豬瘟，台灣明年元旦起，全面禁止使用廚餘養豬，農業部為此規畫推動循環原料飼料化。示意圖。圖／聯合報系資料照
為防堵非洲豬瘟，台灣明年元旦起，全面禁止使用廚餘養豬，農業部為此規畫推動循環原料飼料化。示意圖。圖／聯合報系資料照

非洲豬瘟中央災害應變中心昨日表示，農業部動植物防疫檢疫署接獲新北市動保處通報，查獲轄內某飼養49頭豬隻的養豬場違規運入廚餘，已啟動採樣檢驗及移動管制，相關違規情形刻正進行行政調查。農業部長陳駿季今天表示，明年起全面禁止廚餘養豬落日政策不變。

為防堵非洲豬瘟疫情，今年為全國廚餘養豬的最後轉型期限，2027年起將全面禁止搬運廚餘、動物性廢渣及畜禽屠宰下腳料至豬隻飼養場所，並全面禁止作為飼料或飼料添加物使用，但植物性料源除外。

根據應變中心統計，今年起迄今廚餘相關違規案件累計26案，涉及25場豬隻飼養場所，其中1場查獲2次，目前已裁罰22案，另有新北市1案、苗栗縣1案及台中市2案進行行政調查，將依調查結果依法查處。

立法院經濟委員會今邀請陳駿季列席報告業務概況，並備質詢。

針對不時有養豬戶違規使用廚餘養豬，陳駿季今於立法院受訪指出，廚餘養豬就是按照期程在今年底結束，明年起就會全面禁止廚餘養豬，原本的廚餘養豬戶可以使用一般的飼料，農業部也積極協助業者開發利用廚餘當原料的飼料，今年底至少有3家可以生產這樣的飼料，因此黑豬戶可以有非常多元的選擇。

陳駿季 養豬場 廚餘 非洲豬瘟

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