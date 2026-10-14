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天涼豬肉消費攀升 新北「四道防線」嚴防斃死豬流向餐桌

聯合報／ 記者林昭彰／新北即時報導
確認車廂內載運斃死豬數量。圖／新北市動保處提供
確認車廂內載運斃死豬數量。圖／新北市動保處提供

隨著天氣漸漸轉涼，肉品市場熱絡帶來豬肉消費高峰，新北市動保處為杜絕斃死豬流入市面，從養豬場、化製車、化製場3端執行管控，4道嚴密防線包括建立電子化製三聯單、GPS定位監控、路邊攔查到雲端資料比對，維護動物防疫及食品衛生安全。

動保處指出，養豬業者若發現斃死豬，須立即登錄「電子化製三聯單系統」申報數量。集運車司機現場核實後，須以裝設GPS定位系統專用密閉式化製車清運，行駛路線與停留時間均受監控。

同時「死亡畜禽化製流向查核管制系統」會同步數據勾稽，比對養豬場申報頭數與化製場接收量。若發現數量不符或軌跡異常，動物防疫稽查人員將立即追查。

為嚴防違規載運漏洞，動保處防疫人員日前會同農業部防檢署執行「路邊攔查化製車」聯合稽查，透過「GPS軌跡系統」即時掌握化製車動向，於樹林區俊安街攔車檢查。

稽查項目包含核對車廂內斃死豬數量與電子化製三聯單是否一致，也檢查車載消毒設備功能、清洗消毒紀錄，及車廂防漏、密閉及上蓋等設備是否完整，從實際載運情形確認資料是否與現場相符，近3年查核新北市化製車輛清消毒作業已累計468車次，皆未發現異常。

獸醫師黎玉葉指出，化製車載運斃死畜禽時，除了數量需正確，車輛也應符合防疫及清潔消毒規定。透過電子資料、GPS軌跡與現場稽查比對，如有發現申報、實際數量或運輸情形有落差，將會進一步追查，避免斃死畜禽運送過程出現管理漏洞。

依據動物傳染病防治條例第16條規定，化製原料運輸車裝卸及載運須符合相關規定，違者最高可處10萬元罰鍰；另依同法第20條規定，罹患或疑患指定動物傳染病之動物，所有人或管理人應依防疫人員指導即時撲殺、燒燬、掩埋或化製，若未依規定處理死亡畜禽，最高裁處15萬元罰鍰，絕不寬貸。

動保處表示，天氣轉涼是豬肉消費高峰，新北市已全面提升稽查強度，從源頭養豬場及運輸途徑嚴格把關。呼籲民眾採購豬肉時應認明「合格屠宰標章」或選購標示完整的優良肉品，若發現疑似運送異常豬隻屠體狀況，可隨時撥打市民專線 1999 或動保處專線 02-29596353檢舉，共同守護動物防疫及民眾食品衛生安全。

落實化製車清洗消毒。圖／新北市動保處提供
落實化製車清洗消毒。圖／新北市動保處提供

電子化製三聯單系統申報。圖／新北市動保處提供
電子化製三聯單系統申報。圖／新北市動保處提供

隨著天氣漸漸轉涼，肉品市場熱絡帶來豬肉消費高峰，新北市動保處為杜絕斃死豬流入市面，從養豬場、化製車、化製場3端執行嚴格管控。圖／新北市動保處提供
隨著天氣漸漸轉涼，肉品市場熱絡帶來豬肉消費高峰，新北市動保處為杜絕斃死豬流入市面，從養豬場、化製車、化製場3端執行嚴格管控。圖／新北市動保處提供

稽查人員查核化製車的電子三聯單。圖／新北市動保處提供
稽查人員查核化製車的電子三聯單。圖／新北市動保處提供

化製車行駛路線軌跡。圖／新北市動保處提供
化製車行駛路線軌跡。圖／新北市動保處提供

豬肉 消費 新北 養豬場 肉品市場

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