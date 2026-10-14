砂石車塞爆台北港 3措施救交通

新北八里區台北港近期湧現大量要進場填海的砂石車，造成台北港周邊及八里市區壅塞，居民苦不堪言。立委洪孟楷昨邀港務公司、轄區警會勘，決議提前至清晨五時開放進港，增加管制車道、擴大港內停等空間，解棘手的交通困境。

台北港推動填海造陸，每年收容量上限五百萬立方公尺，雙北公共工程及民間工程土方大量送往台北港，目前已填四百多萬立方公尺，為爭搶剩餘不到一百萬立方公尺收容量，近期台北港附近商港三路、商港五路及臨港大道等路段，每天清晨湧現大批砂石車排隊要在六時開放時進港，最高一天逾三千輛砂石車，車潮排到八里區公所附近，影響居民安全與環境，引發民怨。

洪孟楷表示，港務公司統計光是早晨尖峰時段，每天有八百至一千輛次砂石車進出，現有管制及停等空間難負荷。他協調港務公司將管制站開放時間從上午六時提前至五時，讓砂石車先進港區停等，港內約五公里路段可容納至少三百輛砂石車，待上午七時作業時間一到即可卸土，減少車輛在市區道路排隊。另外也請國土署控管發單，避免有業者用偷跑方式搶快，強化源頭端管理維持秩序。

市議員陳家琪昨也參加會勘，她說，透過提早開放砂石車進港時間，管制站從三個車道擴增為四個車道，盼能疏解塞在周邊的車輛進到港區停等，義交早上五時到下午三時會在重要路口交通疏導。

台灣港務公司表示，即日起將提前至上午五時開啟管制站柵欄，讓土方車提前進入港區內停等，避免因道路交通號誌壅塞在道路上。港務公司承諾，將管控每日工地出土時間，限制電子聯單出場啟動時間不得早於上午五時，避免土車於非作業時段提早至八里排隊停等。