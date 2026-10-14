新北激戰 …李四川、蘇巧慧 互攻對方本命區

新北市長激戰，國民黨李四川、民進黨蘇巧慧昨不約而同進攻對方票倉。李到樹林區拜票，拋大巨蛋、鐵路地下化、大柑園科學園區等政見；蘇巧慧到鐵藍選區永和掃街，主張將加速推動都更、交通建設，提升永和生活品質。

樹林區是蘇巧慧當立委主場，李四川昨安排到樹林區濟安宮參拜，接著到樹林保安公有零售市場掃街，被攤商熱情包圍，氣氛熱鬧滾滾。被問到對選情是否有信心，李回應，廿九個行政區都是他的本命區，在樹林區除要發展大巨蛋，更要推動鐵路地下化，發展大柑園科學園區、大漢溪縱貫線計畫。

國民黨議員議員呂家愷說，他不覺得樹林區是蘇巧慧本命區，蘇參選新北市長後須兼顧全市，這空隙讓李四川有更多機會切入經營。議員洪佳君也指，近期兩次市長選舉，侯友宜在樹林區都贏過林佳龍與蘇貞昌，樹林並非是綠營鐵板。

民進黨新北市長參選人蘇巧慧（左）昨深入藍營票倉，到永和民治市場掃街。記者葉德正／攝影

蘇巧慧昨偕議員許昭興、議員參選人羅文崇到民治市場掃街，受到攤商及民眾簇擁。蘇表示，永和是人口密集、發展成熟的生活圈，面臨老舊街廓更新、交通壅塞及停車空間不足等挑戰，將擴大推動公辦都更，加速改造老舊社區，重新規畫街廓與公共空間。

蘇也說，愈來愈多市民站出來為她打氣，即使是在選情相對艱困的永和仍得到滿滿溫暖。許昭興表示，蘇巧慧起步早，多次到永和拜票，「見面三分情」有助拉近距離，近期隨著「洋流」帶動，表態熱情提升，蘇在藍營傳統票倉爭取到更多支持空間。

李四川、蘇巧慧也為淡海科學城議題隔空交鋒。蘇前晚到淡江大學與學生聊願景提及淡海科學城，李競辦表示，李早已提過「南有巨蛋城、北有科學城」目標，蘇巧慧談產業串聯，對交通如何銜接及人才怎麼來說不清楚。蘇回應，淡海科學城是賴清德總統二○二三年提出的政見，已兩次公展，全案規畫中，若未來當市長會盡全力把資金、人才、產業留在新北。