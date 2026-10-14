公辦都更簽約 南機場住戶讚蔣萬安積極

台北市長選戰持續升溫，市長蔣萬安持續打出政績牌，昨出席南機場單元四公辦都更簽約典禮，許多住戶直呼，盼了卅多年，總算等到都更，蔣萬安強調，民進黨千萬不要再說他在背稿，因為信手拈來都是非常多政績；民進黨市長參選人沈伯洋昨則持續掃街，也盼爭取長者支持。

台北市南機場整宅老舊窳陋，尤其二○二四年○四○三花蓮大地震後，推動都更迫在眉睫。市府去年修訂整宅專案計畫公辦都更第二階段意願門檻，由百分之九十調降至百分之八十，使都更案順利推動，預計興建兩幢兩棟地上二十四層、地下四層建築，樓地板面積約九七七五坪。

一早就來簽約典禮的住戶說，為了等公辦都更，從年輕等到老，不知道經歷過多少市長，都沒有推成，不過蔣萬安上任後，推動都更更積極，只要住戶有疑問，局處也都第一時間回覆，才讓同意比例提高。

民進黨立委林俊憲稱「同情蔣萬安」，因蔣萬安除大巨蛋跟生生喝鮮奶外，沒有別的政見可以寫；蔣萬安反問「林俊憲委員他要確定喔」，不只是大巨蛋、生生喝鮮奶，包括見證都更又一個重要的里程碑，也就是南機場單元四正式完成招商簽約。

沈伯洋昨到北投石牌自強市場拜票，不少支持者一早就到場等待沈到來，更在市場排成兩條隊伍熱烈歡迎，還有民眾在住家舉著「洋流」海報支持。

沈伯洋說，在年長者這一塊，希望能多加接觸除市場外跟里長之類活動。現在有很多年輕支持者，希望大家出來投票。