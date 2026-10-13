紅十字學院開學 培育國際人道法專業人才

中華民國紅十字會與東吳大學攜手推動的「紅十字學院」人才培育計畫正式開學，首屆學員走進教室，展開《國際人道法》的專業學習，成為國內少數以《國際人道法》為核心、結合學位教育與實務培訓的人才培育計畫。

中華民國紅十字會副秘書長熊煥真表示，「紅十字學院」人才培育計畫從合作構想到正式開課，歷經籌備與規劃，首屆學員來自不同的專業與職涯背景，因對人道議題的共同關注而在校園相聚，期盼透過系統性的法律教育，培養具備《國際人道法》專業知識與實務視野的人才。

中華民國紅十字會潘維大會長出席開學活動時表示，《國際人道法》在臺灣仍有進一步普及與深化的空間，「社會裡總要有一些人對這部法律有所認識，才有辦法為大眾發聲、提出倡議。」他期盼透過教育一點一滴的累積，能讓更多人認識《國際人道法》，並將人道精神扎根在臺灣。

而開學也特別安排「人道使命傳承」的授證儀式，象徵人道精神與使命跨越世代延續，期盼學員在學習法律專業的同時，也能理解人道行動的核心價值，將所學轉化為未來投入社會及人道行動的力量。另外，課程內容還涵蓋國際法、刑罰法及難民法等領域，並邀請國際法律專家參與教學，帶領學員培養國際視野與跨領域思考能力。

由於在職專班學員多已投入職場，開學後的下班時間即趕赴課堂、並利用短暫空檔用餐，也有學員特地搭乘高鐵北上，更有學員帶著孩子一起到校上課；不同的職業背景與人生經驗，因著共同關心「人道」而有了學習路程的交會。而為鼓勵學員能更無後顧之憂的投入學習，紅十字會亦提供相關學分費補助，並支持講師鐘點費用，希望能成為《國際人道法》專業訓練的最大後盾。

紅十字會表示，《國際人道法》不應只存在於法律或國際關係的課堂中，更應與社會實務產生連結，首屆「紅十字學院」人才培育計畫正式開學，也象徵臺灣《國際人道法》教育已向前邁進一步；紅十字會並預告，第二屆「紅十字學院」人才培育計畫的招生資訊將於後續公布，未來將持續與東吳大學合作，推動人道法人才培育與社會倡議，讓人道精神在臺灣能持續累積與傳承。