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雙溪區百歲人瑞活力滿滿 養生之道不挑食、樂生活
重陽佳節將至，雙溪區長劉盈良代表市長侯友宜於今(13)日到宅探訪轄內百歲人瑞及高齡長者，送上重陽禮金與祝壽賀禮。其中，幾位百歲人瑞氣色良好、行動俐落，外觀看不出百歲年紀，談起養生之道，更笑著分享平時想吃什麼就吃什麼、不會特別挑食，展現自在樂活的生活態度。今年區公所共關懷逾百歲人瑞2名、百歲人瑞4名及99歲長者2名，向長輩們獻上敬意與祝福。
此次致贈除轉交總統府敬老狀及衛生福利部金鎖片外，也準備豐富的祝壽賀禮，包括豬腳麵線、血壓計、毛毯、黑十穀、冰涼被、營養安心包及馬上發品茗杯等，希望透過貼心實用的禮品，照顧長者的生活需求，祝福長輩們身體健康、福壽綿長。
探訪過程中，幾位百歲人瑞氣色都很好，行動也相當俐落，讓人很難想像他們已經百歲高齡。談起養生之道，長輩們分享，平時想吃什麼就吃什麼，不會特別挑食，保持自在的生活態度。簡單的生活習慣與樂觀的心情，展現出長者們充滿活力的一面，也讓到宅祝壽過程增添不少溫馨氣氛。
雙溪區長劉盈良表示，長者是家庭與社會珍貴的資產，也是地方發展的重要見證者，感謝長輩們多年來為家庭及社會的付出。區公所將持續關懷高齡長者的生活需求，結合各項社會福利資源，營造友善高齡的生活環境，讓長輩們安心生活、樂享晚年，也祝福所有長者重陽佳節愉快、平安健康。
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