新北社宅抽籤逾1.1萬件申請 首增婚育戶保障比例達1/3

新北市住都中心今舉辦115年度第1次社宅聯合招租電腦抽籤，抽出土城員和2號、板橋江翠2號共252戶全新社宅正、備取名單，以及3處既有社宅遞補名單。本次共收到1萬1222件申請，首度增設「婚育戶」專案，將婚育戶保障比例提高至三分之一，增加新婚及育兒家庭入住機會。

新北住都中心表示，本次聯合招租申請踴躍，總收件數達1萬1222件，其中土城員和2號、板橋江翠2號兩處新社宅共收到8619件申請，既有社宅包括新莊副都心、新店斯馨2號及三峽國光一期，則有2603件遞補申請。經資格審查，合格申請共9660件，其中新社宅7456件、既有社宅遞補2204件。

此次招租首度增設婚育戶專案，將婚育宅保障比例提高至三分之一。新北住都中心指出，其中針對優先戶家庭成員育有2名以上未成年子女者，保障10%優先名額，另在一般戶增設婚育戶身分類別，希望透過名額保障，增加新婚及育兒家庭入住社宅的機會，減輕年輕家庭的居住負擔。

兩處新社宅均位於生活機能成熟區域。土城員和2號社宅步行約8分鐘可抵達捷運海山站、約10分鐘可到土城醫院，周邊有裕民路、學府路商圈及秀泰影城，也有多處公園綠地，兼具交通、醫療及休閒機能。

板橋江翠2號社宅則位於江翠重劃區，距離捷運江子翠站約500公尺，社區旁設有YouBike租借站，鄰近河濱公園、溪頭公園、江翠國小及華江黃昏市場，可滿足住戶日常採買、通勤及休閒需求。

新北住都中心表示，本次抽籤採電腦公開抽籤，過程全程直播，正、備取及遞補結果已公告於中心官網及官方社群平台。後續將依作業期程分批通知正取民眾辦理入住，並以掛號寄發相關文件，提醒申請人留意郵件，以免影響後續看選屋、簽約等權益。